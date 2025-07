Dia do Escritor 2025: 5 escritores brasileiros para conhecer melhor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No dia 25 de julho é comemorado o Dia do Escritor. A data celebra aqueles que transformam ideias em palavras, silêncios em diálogos e experiências em narrativas que nos emocionam, informam e fazem os leitores viajarem sem sair do lugar.

E, como muitas vezes estamos lendo os mesmos autores ou apenas os que estão no hype, o Social1 elencou alguns autores brasileiros que valem a pena conhecer melhor.

Autores brasileiros para conhecer melhor

Elayne Baeta

Elayne Baeta, autora de 'O amor não é óbvio' - Divulgação/Editora Record

A escritora baiana Elayne Baeta emergiu no cenário literário com uma voz potente, especialmente reconhecida por abordar temas LGBTQIA+ e questões sociais. Ela se destaca por criar narrativas envolventes que exploram a diversidade de experiências e o universo jovem adulto com autenticidade e sensibilidade.

Popular especialmente entre os jovens leitores, seu livro "O Amor Não É Óbvio", foi um fenômeno de vendas e se tornou um dos romances LGBTQIA+ mais lidos no Brasil.

Fernanda Castro

Fernanda Castro, autora de 'Mariposa Vermelha' - Divulgação

A escritora pernambucana Fernanda Castro vem conquistando espaço no cenário literário nacional, especialmente no gênero da romantasia - gênero literário que combina elementos de romance e fantasia.

Finalista na categoria "Romance de Entretenimento" Prêmio Jabuti de 2024 com o livro "Mariposa Vermelha", a autora transita com maestria entre a criação de mundos fantásticos e a exploração de temas profundos como memória, identidade e crítica social.

Fernanda está confirmada na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontece de 3 a 12 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco.

Lorena Portela

Lorena Portela, autora de 'Primeiro eu tive que morrer' - Reprodução/Instagram/@portelori

Nascida em Fortaleza (Ceará), Lorena Portela constrói narrativas que exploram o autoconhecimento, as complexidades das relações contemporâneas e a relação com o trabalho.

Em "Primeiro Eu Tive Que Morrer", a autora conta a história de uma publicitária que é pressionada a fazer uma pausa e se refugia na vila paradisíaca de Jericoacoara (Ceará), onde reconecta-se com outras mulheres e passa por um misterioso renascimento. Sua obra mais recente é "O amor e sua fome".

Natalia Timerman

Natalia Timerman, autora de 'Copo Vazio' - Renato Parada/Divulgação

A escritora e médica psicanalista paulista Natalia Timerman explora em suas obras as complexidades das relações humanas, a psique feminina e as angústias do cotidiano moderno, misturando elementos de realismo com toques de ironia. A autora está entre as confirmadas na Bienal deste ano em Pernambuco.

Seu romance "Copo Vazio", um dos grandes destaques de sua carreira, conta a história de uma mulher em crise, vivenciando um período de grande instabilidade emocional e incertezas. A protagonista passa por uma fase de esvaziamento pessoal e profissional, sentindo-se desconectada de si mesma e do mundo ao seu redor.

Vitor Martins

Vitor Martins, autor de 'Uma Mulher no Escuro' - Reprodução/Instagram/@vitormrtns

Vitor Martins tem ganhado destaque na literatura jovem adulta, especialmente reconhecido por suas obras que abordam temas LGBTQIA+, saúde mental e a busca por aceitação de forma leve, divertida e, ao mesmo tempo, profunda. O autor paulista cria personagens com os quais os jovens leitores se identificam facilmente, explorando suas angústias e descobertas.

Seu romance "Uma Mulher no Escuro" foi um marco em sua carreira, recebendo o Prêmio Jabuti em 2020 na categoria Romance de Entretenimento. Vitor também estará na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco.