Recife cria campanha de doação de livros; confira pontos de arrecadação

Iniciativa promovida pela Rede Compaz e pelo programa Bibliotecas pela Paz recebe livros em bom estado para ampliar acervo das bibliotecas municipais

A Prefeitura do Recife está dando início, nesta sexta-feira (15), à campanha "Um livro doado, um novo leitor", promovida pela Rede Compaz e pelo programa Bibliotecas pela Paz.

A iniciativa visa arrecadar livros em bom estado para ampliar o acervo das bibliotecas públicas municipais, estimular o hábito da leitura e promover a sustentabilidade por meio da reutilização de obras.

As doações podem ser feitas em qualquer uma das nove bibliotecas da rede ou nas seis unidades do Compaz, localizadas em diferentes bairros da cidade.

"Um livro esquecido na estante pode ser a porta de entrada para um novo mundo na vida de alguém. Essa campanha é um convite para que cada cidadão contribua para ampliar o acesso à leitura, fortalecer nossas bibliotecas e semear conhecimento e oportunidades por toda a cidade", diz Túlio Arruda, secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife.

Confira o que pode ser doado:

Livros literários, infantojuvenis, técnicos e de interesse geral, desde que estejam limpos, com capa e páginas preservadas, sem rasgos, rasuras ou falta de folhas.

O que não será aceito:

Xerox, recortes ou coleções de jornais e revistas, trabalhos acadêmicos ou empresariais não publicados, enciclopédias com mais de cinco anos, mídias obsoletas (VHS, fita cassete, disquete etc.), livros com espiral ou folhas soltas, obras com mofo, fungos, sujeira ou infestadas, além de dicionários e gramáticas anteriores à última reforma ortográfica.

Confira os pontos de arrecadação:

Rede Compaz

Compaz Eduardo Campos – Av. Aníbal Benévolo, s/n, Alto Santa Terezinha



Compaz Ariano Suassuna – Av. Gen. San Martin, 1208, Cordeiro



Compaz Miguel Arraes – Av. Caxangá, 653, Madalena



Compaz Dom Hélder Câmara – R. Lourenço de Sá, 140, Ilha Joana Bezerra



Compaz Paulo Freire – Ladeira da Cohab, 10, Ibura



Compaz Leda Alves – R. José Rodrigues, s/n, Pina

Bibliotecas pela Paz