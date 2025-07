Início da crítica teatral em Pernambuco é desvendado em livro gratuito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na segunda metade do século XIX, a inauguração do Teatro de Santa Isabel, que permanece imponente na Praça da República, no centro do Recife, impulsionou a chegada e a permanência de diversas companhias teatrais com montagens melodramáticas.

Esse ambiente efervescente do Império acabou estimulando, de diferentes formas, o desenvolvimento da crítica teatral em Pernambuco. Por isso, o período é um dos focos centrais da nova pesquisa do jornalista, crítico, pesquisador e historiador Leidson Ferraz.

Nesta quinta-feira (10), ele lança "Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana", livro-pesquisa disponibilizado gratuitamente em formato digital, viabilizado pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado de Pernambuco e do Governo Federal.

O evento de lançamento será realizado justamente no Teatro de Santa Isabel, a partir das 19h. Na ocasião, o autor fará uma palestra abordando a relação entre as peças encenadas naquele e em outros palcos, o público do século XIX e início do século XX, e a imprensa teatral — uma tríade que compunha um sistema permeado por embates e polêmicas.

Mapeamento da crítica

A obra resulta de extensa pesquisa em centenas de periódicos, revelando as primeiras publicações de críticas teatrais nos jornais pernambucanos.

A explosão de gêneros mais ligeiros, como a opereta, o teatro de revista e os espetáculos de mágica, que passaram a substituir o teatro romântico ou realista, causou estranhamento tanto na crítica quanto no público recifense, como ressalta o autor.

Teatro de Santa Isabel será um dos pontos turísticos descritos em áudio - PH REINAUX/SECULT PE - FUNDARPE

"Para se ter uma ideia, em 1869, no mesmo ano em que o Teatro de Santa Isabel sofreu um terrível incêndio, pouco antes disso a exibição das primeiras óperas-bufa já havia causado alvoroço naquela casa de espetáculos, com agressões a artistas, quebra-quebra e necessidade de presença policial para conter os espectadores mais exaltados", recorda o historiador.

"O objetivo do livro é revelar detalhes sobre os gêneros teatrais da época, o formato dos espetáculos, os artistas de maior destaque, a relação do público com o palco e a forma como a imprensa reagia a tudo isso. Os embates de opiniões eram inevitáveis, e veremos que o passado, por vezes, se assemelha bastante ao presente, cada qual em seu contexto', acrescenta Ferraz.

Autores e assinaturas

A obra destaca também a atuação de autores anônimos — como O Kapla, O Espectador, Os R. R., O Sentinela ou O Apreciador do Mérito, entre outros pseudônimos — e de colaboradores que, ainda no século XIX, assinavam seus textos, como João Ferreira Villela, Antônio Pedro de Figueiredo (que usava o pseudônimo Abdalah-el-Kratif) ou Luiz Caetano Pereira Guimarães Júnior (Luciano d’Athayde).

Já no início do século XX, surgem jornalistas contratados, como Manoel Arão, Mário Melo, Samuel Campello e Valdemar de Oliveira.

"Mas o livro está mais centrado na segunda metade do século XIX, quando se intensificou a presença de companhias visitantes com espetáculos melodramáticos, como as dos artistas cariocas Germano Francisco de Oliveira e João Caetano dos Santos (considerado o maior astro do teatro brasileiro da época), ou ainda de nomes menos conhecidos, como o português radicado no Recife Antônio José Duarte Coimbra, empresário que mais tempo administrou o Teatro de Santa Isabel", explica Ferraz.

Outras publicações

Leidson Ferraz é jornalista, mestre em História pela UFPE e doutor em Artes Cênicas pela UNIRIO. É organizador ou autor de diversas publicações, entre elas a coleção Memórias da Cena Pernambucana, e os livros Teatro para Crianças no Recife — 60 Anos de História no Século XX (Volume 1) e O Teatro no Recife da Década de 1930: Outros Significados à sua História.

SERVIÇO

Lançamento do livro-pesquisa "Ponto de Vista: crítica e cena pernambucana"

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Quando: Quinta-feira (10), a partir das 19h

Entrada: Gratuita

Livro: Gratuito (disponível em formato digital)