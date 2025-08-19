fechar
Agenda | Notícia

Cinépolis participa de Semana do Cinema com ingressos e combos a partir de R$ 10

A rede de cinemas também oferecerá preços especiais no cardápio das salas VIPs e condições exclusivas para quem comparecer ao cinema

Por Alice Lins Publicado em 19/08/2025 às 18:32
Imagem de um casal no cinema
Imagem de um casal no cinema - iStock

Clique aqui e escute a matéria

A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, participa da 2ª Edição da Semana do Cinema, que acontece de 28 de agosto a 3 de setembro em todo o país.

Durante esta semana especial, o público poderá aproveitar ingressos a R$10 e combos da Cinépolis a partir de R$10, tornando a experiência de assistir aos filmes nas telonas ainda mais completa e acessível.

A Semana do Cinema é realizada duas vezes ao ano com a participação dos principais exibidores que atuam no país. Na última edição, em fevereiro de 2025, a ação bateu recordes ao vender mais de 4,2 milhões de ingressos - o equivalente a 53 Maracanãs lotados.

A campanha é uma iniciativa da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e criação da agência Magenta.

Divulgaão/Cinépolis
Semana do cinema pela Cinépolis - Divulgaão/Cinépolis

"O cinema é uma experiência que vai muito além da tela. É diversão, emoção e encontro com histórias que inspiram. Ao participarmos da Semana do Cinema, queremos abrir as portas da Cinépolis para que o público possa aproveitar toda imersão e tecnologia que as nossas salas oferecem e ainda aproveitar nossos combos e serviços de forma especial. Nossa missão é tornar o cinema uma opção cada vez mais relevante de entretenimento para toda a família", comenta Luiz Fernando Angi, gerente de Marketing da Cinépolis Brasil.

Além dos ingressos e combos com valores reduzidos, a Cinépolis oferecerá também preços especiais no cardápio das salas VIPs. E para quem for assistir ao filme com um copo ou balde promocional da rede, poderá garantir o refil com valores ainda mais atrativos.

Confira as promoções válidas em todos os complexos da Cinépolis no Brasil

Ingressos:

  • Salas Tradicionais e MacroXE: R$ 10,00
  • Salas VIPs: R$ 29,00 (exceto JK Iguatemi, Pátio Batel, Rio Design Barra, Galleria e Jardim Pamplona)
  • Combos – Bomboniere Cinemas Tradicionais:
  • Pipoca Pequena + Refri 500ml: R$ 10,00
  • Pipoca Média + Refri 500ml: R$ 13,00
  • Pipoca Grande + Refri 700ml: R$ 17,00
  • Pipoca Balde + 2 Refri 500ml: R$ 24,00

Salas VIPs:

  • Mozzarella Sticks: R$ 29,00
  • Crispy Gouda: R$ 29,00
  • Boneless Chicken: R$ 29,00
  • Bebida 500ml: R$ 10,00

Refil para promocionais Cinépolis:

  • Pipoca (até 5L): R$ 10,00
  • Refrigerante (até 700ml): R$ 10,00

As promoções são válidas durante todos os dias e horários da Semana do Cinema, incluindo sábado e domingo, exceto para pré-estreias. Para conferir os horários dos filmes, acesse: www.cinepolis.com.br.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nova edição da Semana do Cinema terá filmes a R$ 10 em todo o Brasil
Cinema

Nova edição da Semana do Cinema terá filmes a R$ 10 em todo o Brasil
Cinépolis lança balde exclusivo de Demon Slayer: Castelo Infinito
cinema

Cinépolis lança balde exclusivo de Demon Slayer: Castelo Infinito

Compartilhe

Tags