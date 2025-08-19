Cinépolis participa de Semana do Cinema com ingressos e combos a partir de R$ 10

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A rede de cinemas também oferecerá preços especiais no cardápio das salas VIPs e condições exclusivas para quem comparecer ao cinema

A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, participa da 2ª Edição da Semana do Cinema, que acontece de 28 de agosto a 3 de setembro em todo o país.

Durante esta semana especial, o público poderá aproveitar ingressos a R$10 e combos da Cinépolis a partir de R$10, tornando a experiência de assistir aos filmes nas telonas ainda mais completa e acessível.

A Semana do Cinema é realizada duas vezes ao ano com a participação dos principais exibidores que atuam no país. Na última edição, em fevereiro de 2025, a ação bateu recordes ao vender mais de 4,2 milhões de ingressos - o equivalente a 53 Maracanãs lotados.

A campanha é uma iniciativa da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e criação da agência Magenta.

Semana do cinema pela Cinépolis - Divulgaão/Cinépolis

"O cinema é uma experiência que vai muito além da tela. É diversão, emoção e encontro com histórias que inspiram. Ao participarmos da Semana do Cinema, queremos abrir as portas da Cinépolis para que o público possa aproveitar toda imersão e tecnologia que as nossas salas oferecem e ainda aproveitar nossos combos e serviços de forma especial. Nossa missão é tornar o cinema uma opção cada vez mais relevante de entretenimento para toda a família", comenta Luiz Fernando Angi, gerente de Marketing da Cinépolis Brasil.

Além dos ingressos e combos com valores reduzidos, a Cinépolis oferecerá também preços especiais no cardápio das salas VIPs. E para quem for assistir ao filme com um copo ou balde promocional da rede, poderá garantir o refil com valores ainda mais atrativos.

Confira as promoções válidas em todos os complexos da Cinépolis no Brasil

Ingressos:

Salas Tradicionais e MacroXE: R$ 10,00



Salas VIPs: R$ 29,00 (exceto JK Iguatemi, Pátio Batel, Rio Design Barra, Galleria e Jardim Pamplona)



Combos – Bomboniere Cinemas Tradicionais:

Pipoca Pequena + Refri 500ml: R$ 10,00



Pipoca Média + Refri 500ml: R$ 13,00



Pipoca Grande + Refri 700ml: R$ 17,00



Pipoca Balde + 2 Refri 500ml: R$ 24,00



Salas VIPs:

Mozzarella Sticks: R$ 29,00



Crispy Gouda: R$ 29,00



Boneless Chicken: R$ 29,00



Bebida 500ml: R$ 10,00



Refil para promocionais Cinépolis:

Pipoca (até 5L): R$ 10,00



Refrigerante (até 700ml): R$ 10,00



As promoções são válidas durante todos os dias e horários da Semana do Cinema, incluindo sábado e domingo, exceto para pré-estreias. Para conferir os horários dos filmes, acesse: www.cinepolis.com.br.