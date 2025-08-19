Cinépolis participa de Semana do Cinema com ingressos e combos a partir de R$ 10
A rede de cinemas também oferecerá preços especiais no cardápio das salas VIPs e condições exclusivas para quem comparecer ao cinema
A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, participa da 2ª Edição da Semana do Cinema, que acontece de 28 de agosto a 3 de setembro em todo o país.
Durante esta semana especial, o público poderá aproveitar ingressos a R$10 e combos da Cinépolis a partir de R$10, tornando a experiência de assistir aos filmes nas telonas ainda mais completa e acessível.
A Semana do Cinema é realizada duas vezes ao ano com a participação dos principais exibidores que atuam no país. Na última edição, em fevereiro de 2025, a ação bateu recordes ao vender mais de 4,2 milhões de ingressos - o equivalente a 53 Maracanãs lotados.
A campanha é uma iniciativa da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e criação da agência Magenta.
"O cinema é uma experiência que vai muito além da tela. É diversão, emoção e encontro com histórias que inspiram. Ao participarmos da Semana do Cinema, queremos abrir as portas da Cinépolis para que o público possa aproveitar toda imersão e tecnologia que as nossas salas oferecem e ainda aproveitar nossos combos e serviços de forma especial. Nossa missão é tornar o cinema uma opção cada vez mais relevante de entretenimento para toda a família", comenta Luiz Fernando Angi, gerente de Marketing da Cinépolis Brasil.
Além dos ingressos e combos com valores reduzidos, a Cinépolis oferecerá também preços especiais no cardápio das salas VIPs. E para quem for assistir ao filme com um copo ou balde promocional da rede, poderá garantir o refil com valores ainda mais atrativos.
Confira as promoções válidas em todos os complexos da Cinépolis no Brasil
Ingressos:
- Salas Tradicionais e MacroXE: R$ 10,00
- Salas VIPs: R$ 29,00 (exceto JK Iguatemi, Pátio Batel, Rio Design Barra, Galleria e Jardim Pamplona)
- Combos – Bomboniere Cinemas Tradicionais:
- Pipoca Pequena + Refri 500ml: R$ 10,00
- Pipoca Média + Refri 500ml: R$ 13,00
- Pipoca Grande + Refri 700ml: R$ 17,00
- Pipoca Balde + 2 Refri 500ml: R$ 24,00
Salas VIPs:
- Mozzarella Sticks: R$ 29,00
- Crispy Gouda: R$ 29,00
- Boneless Chicken: R$ 29,00
- Bebida 500ml: R$ 10,00
Refil para promocionais Cinépolis:
- Pipoca (até 5L): R$ 10,00
- Refrigerante (até 700ml): R$ 10,00
As promoções são válidas durante todos os dias e horários da Semana do Cinema, incluindo sábado e domingo, exceto para pré-estreias. Para conferir os horários dos filmes, acesse: www.cinepolis.com.br.