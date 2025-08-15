fechar
Agenda | Notícia

Cinépolis lança balde exclusivo de Demon Slayer: Castelo Infinito

Combo temático chega em todas as unidades da rede no Brasil a partir de 4 de setembro. O filme está previsto para estrear no início do mesmo mês

Por Alice Lins Publicado em 15/08/2025 às 18:46
Cena do trailer de Demon Slayer: Castelo Infinito
Cena do trailer de Demon Slayer: Castelo Infinito - Divulgação

A Cinépolis acaba de anunciar uma novidade imperdível para os fãs de anime. O novo combo temático de Demon Slayer: Castelo Infinito chega às bombonieres de todas as unidades da rede no Brasil a partir de 4 de setembro.

Disponível por tempo limitado, o combo conta com um balde colecionável estampado com alguns dos personagens mais queridos e marcantes da saga, entre eles Sanemi Shinazugawa, Mitsuri Kanroji, Muichiro Tokito, Gyomei Himejima, Giyu Tomioka, Obanai Iguro, Shinobu Kocho e Tamayo.

Baseado no sucesso mundial do mangá de Koyoharu Gotouge, Demon Slayer: Castelo Infinito dá continuidade à jornada de Tanjiro e seus aliados na batalha contra Muzan Kibutsuji.

Cinépolis/Divulgação
Balde temático de Demon Slayer - Cinépolis/Divulgação

Com animação do estúdio Ufotable, o longa proporciona ao público cenas de ação com alta qualidade, efeitos visuais e momentos emocionantes, que aprofundam o destino dos Hashiras e a luta final contra ameaças sobrenaturais. A produção estreia em 11 de setembro nos cinemas brasileiros.

Para garantir o balde exclusivo do filme, basta adquirir um dos combos abaixo, disponíveis em todas as unidades da Cinépolis a partir do próximo dia 4:

COMBO DEMON SLAYER

Pipoca grande + 2 bebidas de 1000 ml + 1 balde promocional

COMBO DEMON SLAYER INDIVIDUAL

Pipoca grande + 1 bebida de 700ml + 1 balde promocional

BALDE AVULSO:

1 balde promocional de Demon Slayer

