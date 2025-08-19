fechar
Homem armado dispara contra funcionário de mercadinho por ciúmes da esposa nos Torrões, no Recife

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o funcionário corre pela rua, sendo seguido de perto pelo suspeito

Por TV Jornal Publicado em 19/08/2025 às 9:25 | Atualizado em 19/08/2025 às 9:25
Tentativa de Homicídio Passional Capturada por Câmeras de Segurança em Recife: Vítima Escapa Ilesa
Um homem armado perseguiu e disparou várias vezes contra o funcionário de um mercadinho, no bairro dos Torrões, no Recife, na tarde desta terça-feira (XX). O ataque teria sido motivado por ciúmes, após o agressor suspeitar, sem provas, de que a vítima estaria tentando manter contato com sua esposa.

Testemunhas relataram que mais de dez tiros foram disparados durante a perseguição, o que causou pânico entre os moradores da comunidade.

Funcionário conseguiu escapar

Apesar da violência da ação, ninguém foi atingido. O funcionário conseguiu escapar ileso e se abrigar em segurança. Por medo de novas represálias, ele decidiu deixar o emprego no mercadinho.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investiga a motivação do crime e busca identificar o homem armado.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

