Agenda | Notícia

Festival da Cerveja Artesanal em Olinda: Confira a programação dos shows e bandas

De 22 a 24 de agosto, a Praça do Carmo em Olinda recebe o Festival da Cerveja Artesanal com shows, gastronomia e experiências únicas

Por Catêrine Costa Publicado em 22/08/2025 às 13:08
Programação Festival da Cerveja Artesanal em Olinda
Programação Festival da Cerveja Artesanal em Olinda - Foto: Divulgação

A partir desta sexta-feira (22), a Praça do Carmo será tomada por sabores, ritmos e experiências únicas durante o Festival da Cerveja Artesanal. O evento, que segue até o domingo (24), reúne uma ampla programação com shows, gastronomia e degustação de rótulos produzidos em Pernambuco, celebrando a cultura cervejeira local.

Um dos destaques é a Cozinha Show, espaço interativo dedicado à culinária, que funciona na sexta e no sábado, das 14h às 16h, e no domingo, das 13h às 15h15. Já no palco principal, a partir das 16h30, artistas e bandas garantem a trilha sonora da festa.

Na sexta-feira (22), sobem ao palco DJ Ari Falcão, Forró do Macaco e Sambarrasta. O sábado (23) será animado por DJ Neto, Urêa e Dunas do Barato. No domingo (24), o clima de encerramento fica por conta de Poço de Batuque, DJ Babilônia, Eduardo Rossi e Malakoff.

Realização: Apecerva (Associação Pernambucana de Cervejeiros Artesanais). Apoio: Prefeitura de Olinda, Empetur, Governo de Pernambuco e Sebrae.

Programação completa

Sexta (22/08)

  • 13h–16hAula Show (Cozinha Show)
  • 16h30DJ Ari Falcão
  • 17hForró do Macaco
  • 19hDJ Ari Falcão (retorno)
  • 19h30Gangga
  • 21h30DJ Ari Falcão (retorno)
  • 22hSambarrasta
  • 00hEncerramento

Sábado (23/08)

  • 13h–16hAula Show (Cozinha Show)
  • 16h30DJ Neto
  • 17hUrêa
  • 19hDJ Neto (retorno)
  • 19h30Dunas do Barato
  • 21h30DJ Neto (retorno)
  • 22hODB
  • 00hEncerramento

Domingo (24/08)

  • 13h–15h15Aula Show (Cozinha Show)
  • 15h15Apresentação de Maracatu
  • 15h30DJ Babilônia
  • 16hEduardo Rossi
  • 17hDJ Babilônia (retorno)
  • 17h30Malakoff
  • 18hDJ Babilônia (retorno)
Cerveja artesanal Gastronomia Música ao vivo Olinda

