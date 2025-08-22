Festival da Cerveja Artesanal em Olinda: Confira a programação dos shows e bandas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De 22 a 24 de agosto, a Praça do Carmo em Olinda recebe o Festival da Cerveja Artesanal com shows, gastronomia e experiências únicas

Clique aqui e escute a matéria

A partir desta sexta-feira (22), a Praça do Carmo será tomada por sabores, ritmos e experiências únicas durante o Festival da Cerveja Artesanal. O evento, que segue até o domingo (24), reúne uma ampla programação com shows, gastronomia e degustação de rótulos produzidos em Pernambuco, celebrando a cultura cervejeira local.

Um dos destaques é a Cozinha Show, espaço interativo dedicado à culinária, que funciona na sexta e no sábado, das 14h às 16h, e no domingo, das 13h às 15h15. Já no palco principal, a partir das 16h30, artistas e bandas garantem a trilha sonora da festa.

Na sexta-feira (22), sobem ao palco DJ Ari Falcão, Forró do Macaco e Sambarrasta. O sábado (23) será animado por DJ Neto, Urêa e Dunas do Barato. No domingo (24), o clima de encerramento fica por conta de Poço de Batuque, DJ Babilônia, Eduardo Rossi e Malakoff.

Realização: Apecerva (Associação Pernambucana de Cervejeiros Artesanais). Apoio: Prefeitura de Olinda, Empetur, Governo de Pernambuco e Sebrae.