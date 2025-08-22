Festival da Cerveja Artesanal em Olinda: Confira a programação dos shows e bandas
De 22 a 24 de agosto, a Praça do Carmo em Olinda recebe o Festival da Cerveja Artesanal com shows, gastronomia e experiências únicas
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A partir desta sexta-feira (22), a Praça do Carmo será tomada por sabores, ritmos e experiências únicas durante o Festival da Cerveja Artesanal. O evento, que segue até o domingo (24), reúne uma ampla programação com shows, gastronomia e degustação de rótulos produzidos em Pernambuco, celebrando a cultura cervejeira local.
Um dos destaques é a Cozinha Show, espaço interativo dedicado à culinária, que funciona na sexta e no sábado, das 14h às 16h, e no domingo, das 13h às 15h15. Já no palco principal, a partir das 16h30, artistas e bandas garantem a trilha sonora da festa.
Na sexta-feira (22), sobem ao palco DJ Ari Falcão, Forró do Macaco e Sambarrasta. O sábado (23) será animado por DJ Neto, Urêa e Dunas do Barato. No domingo (24), o clima de encerramento fica por conta de Poço de Batuque, DJ Babilônia, Eduardo Rossi e Malakoff.
Realização: Apecerva (Associação Pernambucana de Cervejeiros Artesanais). Apoio: Prefeitura de Olinda, Empetur, Governo de Pernambuco e Sebrae.
Programação completa
Sexta (22/08)
- 13h–16hAula Show (Cozinha Show)
- 16h30DJ Ari Falcão
- 17hForró do Macaco
- 19hDJ Ari Falcão (retorno)
- 19h30Gangga
- 21h30DJ Ari Falcão (retorno)
- 22hSambarrasta
- 00hEncerramento
Sábado (23/08)
- 13h–16hAula Show (Cozinha Show)
- 16h30DJ Neto
- 17hUrêa
- 19hDJ Neto (retorno)
- 19h30Dunas do Barato
- 21h30DJ Neto (retorno)
- 22hODB
- 00hEncerramento
Domingo (24/08)
- 13h–15h15Aula Show (Cozinha Show)
- 15h15Apresentação de Maracatu
- 15h30DJ Babilônia
- 16hEduardo Rossi
- 17hDJ Babilônia (retorno)
- 17h30Malakoff
- 18hDJ Babilônia (retorno)