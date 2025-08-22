Gastronomia e cultura no Recife: 5 feirinhas que você não deve perder
O Recife é rico em cultura e gastronomia e, nada melhor que encontrar os dois em um só lugar! Portanto, confira algumas sugestões a seguir
No Recife, as feirinhas e os festivais gastronômicos e culturais estão fazendo sucesso entre os pernambucanos.
Além da variedade de sabores, é possível desfrutar um ambiente aconchegante e familiar. Tornando-se uma ótima opção para sair em casal, com a família ou com os amigos.
Também é possível encontrar artigos de souvenirs, decoração, artesanato e muito mais! Confira algumas opções a seguir:
1. Feirinha do Bom Jesus
A Feirinha do Bom Jesus ganhou destaque com a variedade de sobremesas e salgados. Lá é possível encontrar sorvete no coco, fatias de tortas deliciosas, acarajé, tapioca e muito mais.
Além disso, a feirinha também conta com barracas de artesanato local, muita variedade de produtos criativos, peças únicas e cheias de personalidade, tudo feito com muito talento pelos artesãos da nossa terra.
Serviço
Feirinha do Bom Jesus
Endereço: R. do Bom Jesus, Recife - PE
Funcionamento: todos os domingos, de 10h às 19h
Instagram: @feirabomjesus
2. Feira da Aurora
A Feira da Aurora conta com muita arte, moda, decoração, produtos para pet, jardinagem, produtos infantis, gastronomia e muito mais!
Ela é um evento que promove cultura, economia criativa e sustentabilidade.
Na feirinha é possível encontrar diversas atrações gratuitas e pagas. Alguns deles são: show do Batman (gratuito), Cover Pateta (gratuito), música popular brasileira (gratuito), passeio de trenzinho (pago), oficina de pintura em gesso (pago), pintura corporal neon (pago), oficina de slime (pago), espaço zen (pago).
Serviço
Feira da Aurora
Endereço: R. da Aurora, 1673 - Boa Vista, Recife - PE
Funcionamento: sábado de 15h às 20h e domingo de 9h às 17h
Instagram: @feiradaaurora
3. Feira do Lindu
Criatividade e empreendedorismo à beira-mar, a Feira do Lindu possui mais de 80 expositores: comida boa, fatias de bolos enormes, drinks geladinhos, arte local, decoração, atividades para a criançada e música boa.
O evento ocorre na zona sul e atende todos os públicos, seja criança, adultos ou animais. Feira do Lindu é uma ótima alternativa para os programas de domingo com a família ou com amigos!
Serviço
Feira do Lindu
Endereço: Parque Dona Lindu, na Av. Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: todos os domingos, de 15h às 20h
Instagram: @feiradolindu
4. Festival de Sabores - Parque Apipucos
O mais recente no Recife é o Festival de Sabores, que ocorre no Parque Apipucos. Este encontro reúne a alta gastronomia, música, arte, oficinas infantis e um cenário lindo.
O espaço é super aconchegante, ideal para levar a família e amigos, aproveitar o clima e conhecer as artes locais. São mais de 50 opções gastronômicas todo sábado no Parque Apipucos.
Serviço
Festival de Sabores - Parque Apipucos
Endereço: Apipucos, Recife - PE
Funcionamento: todos os sábados, de 12h às 21h
Instagram: @festivaldesaboresapipucos
5. Feira no Parque
A Feira no Parque encontra-se na 14ª edição e ocorre na zona sul, unindo culinária boa, cultura, artesanato, música ao vivo e muitas atividades infantis.
Ao ar livre, o espaço conta com atrações para seu pet e para a criançada. Os adultos também desfrutam de música boa ao vivo, artesanato e gastronomia surpreendente.
Serviço
Feira no Parque
Endereço: Rua Professor José Brandão – Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: todos os sábados, de 16h às 21h
Instagram: @feiranoparque_oficial