Agenda | Notícia

Gastronomia e cultura no Recife: 5 feirinhas que você não deve perder

O Recife é rico em cultura e gastronomia e, nada melhor que encontrar os dois em um só lugar! Portanto, confira algumas sugestões a seguir

Por Gabriella Zilma Publicado em 22/08/2025 às 8:01
Feira no Parque, em Boa Viagem, na zona sul do Recife
Feira no Parque, em Boa Viagem, na zona sul do Recife - Divulgação/Instagram

No Recife, as feirinhas e os festivais gastronômicos e culturais estão fazendo sucesso entre os pernambucanos.

Além da variedade de sabores, é possível desfrutar um ambiente aconchegante e familiar. Tornando-se uma ótima opção para sair em casal, com a família ou com os amigos.

Também é possível encontrar artigos de souvenirs, decoração, artesanato e muito mais! Confira algumas opções a seguir:

1. Feirinha do Bom Jesus

Divulgação/Instagram
Imagem da Feirinha do Bom Jesus no Recife - Divulgação/Instagram

A Feirinha do Bom Jesus ganhou destaque com a variedade de sobremesas e salgados. Lá é possível encontrar sorvete no coco, fatias de tortas deliciosas, acarajé, tapioca e muito mais.

Além disso, a feirinha também conta com barracas de artesanato local, muita variedade de produtos criativos, peças únicas e cheias de personalidade, tudo feito com muito talento pelos artesãos da nossa terra.

Serviço

Feirinha do Bom Jesus
Endereço: R. do Bom Jesus, Recife - PE
Funcionamento: todos os domingos, de 10h às 19h
Instagram: @feirabomjesus

2. Feira da Aurora

Divulgação/Instagram
Imagem da Feira da Aurora no Recife - Divulgação/Instagram

A Feira da Aurora conta com muita arte, moda, decoração, produtos para pet, jardinagem, produtos infantis, gastronomia e muito mais!

Ela é um evento que promove cultura, economia criativa e sustentabilidade.

Na feirinha é possível encontrar diversas atrações gratuitas e pagas. Alguns deles são: show do Batman (gratuito), Cover Pateta (gratuito), música popular brasileira (gratuito), passeio de trenzinho (pago), oficina de pintura em gesso (pago), pintura corporal neon (pago), oficina de slime (pago), espaço zen (pago).

Serviço

Feira da Aurora
Endereço: R. da Aurora, 1673 - Boa Vista, Recife - PE
Funcionamento: sábado de 15h às 20h e domingo de 9h às 17h
Instagram: @feiradaaurora

3. Feira do Lindu

Divulgação/Instagram
Imagem da Feirinha do Lindu - Divulgação/Instagram

Criatividade e empreendedorismo à beira-mar, a Feira do Lindu possui mais de 80 expositores: comida boa, fatias de bolos enormes, drinks geladinhos, arte local, decoração, atividades para a criançada e música boa.

O evento ocorre na zona sul e atende todos os públicos, seja criança, adultos ou animais. Feira do Lindu é uma ótima alternativa para os programas de domingo com a família ou com amigos!

Serviço

Feira do Lindu
Endereço: Parque Dona Lindu, na Av. Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: todos os domingos, de 15h às 20h
Instagram: @feiradolindu

4. Festival de Sabores - Parque Apipucos

Divulgação/Instagram
Imagem do Festival de Sabores Apipucos - Divulgação/Instagram

O mais recente no Recife é o Festival de Sabores, que ocorre no Parque Apipucos. Este encontro reúne a alta gastronomia, música, arte, oficinas infantis e um cenário lindo.

O espaço é super aconchegante, ideal para levar a família e amigos, aproveitar o clima e conhecer as artes locais. São mais de 50 opções gastronômicas todo sábado no Parque Apipucos.

Serviço

Festival de Sabores - Parque Apipucos
Endereço: Apipucos, Recife - PE
Funcionamento: todos os sábados, de 12h às 21h
Instagram: @festivaldesaboresapipucos

5. Feira no Parque

Divulgação/Instagram
Imagem da Feira no Parque - Divulgação/Instagram

A Feira no Parque encontra-se na 14ª edição e ocorre na zona sul, unindo culinária boa, cultura, artesanato, música ao vivo e muitas atividades infantis.

Ao ar livre, o espaço conta com atrações para seu pet e para a criançada. Os adultos também desfrutam de música boa ao vivo, artesanato e gastronomia surpreendente.

Serviço

Feira no Parque
Endereço: Rua Professor José Brandão – Boa Viagem, Recife - PE
Funcionamento: todos os sábados, de 16h às 21h
Instagram: @feiranoparque_oficial

