Sport: confira todas as chegadas e saídas desde a demissão de António Oliveira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão da Ilha tem até o dia 2 de setembro (terça-feira), para realizar novas contratações visando a sequência da atual temporada. Time segue no mercado

O Sport segue seu processo de reformulação do elenco em meio à atual janela de transferências. Em evolução após realizar um péssimo início de Campeonato Brasileiro, o time promoveu várias mudanças em seu elenco.

Desde a parada para a Copa do Mundo de Clubes, diversos jogadores já deixaram o elenco do time rubro-negro. Na área técnica, também houve a demissão de António Oliveira, substituído por Daniel Paulista.

Jogadores afastados

Entre os meses de maio e julho, o Leão da Ilha promoveu duas levas de afastamentos de jogadores. Na primeira "limpa", ainda sob o comando de António Oliveira, foram anunciadas as saídas do lateral-direito Di Plácido, além do atacante Lenny Lobato, que estavam emprestados e retornaram a seus clubes de origem.

O atacante Gustavo Maia, contratado em definitivo no início de 2025, também estava presente na lista. O jogador foi emprestado ao Criciúma.

Em julho, os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortíz também foram afastados. Apenas Lucas Cunha segue com contrato com o Leão.

Outras saídas ocorridas nesse meio-tempo foram as do goleiro Thiago Couto (Vitória), do zagueiro Chico (Hapoel Tel Aviv), do meia Fabrício Domínguez (Cerro Porteño), Arthur Sousa (América-MG) e Carlos Alberto (Cuiabá), envolvido em troca pelo atacante Derik Lacerda.

Todas as saídas promovidas pelo Sport na janela de transferências

Di Plácido (lateral) - de volta ao Lanús após empréstimo

Lenny Lobato (atacante) - de volta ao Vélez Sársfield após empréstimo

Gustavo Maia (atacante) - Criciúma (empréstimo)

Antônio Carlos (zagueiro) - Houston Dynamo (Estados Unidos)

Dalbert (lateral-esquerdo) - América-MG

Du Queiroz (volante) - Orenburg (Rússia)

Titi Ortíz (meia) - América-MG

Fabrício Domínguez (meia) - Cerro Porteño (Paraguai)

Thiago Couto (goleiro) - Vitória

Chico (zagueiro) - Hapoel Tel Aviv (Israel)

Arthur Sousa (atacante) - América-MG

Carlos Alberto (atacante) - Cuiabá

Contratações do Sport

Para repor as 12 saídas, o Sport realizou várias contratações, que mudaram a cara do elenco. Na última partida disputada pela equipe, contra o São Paulo, realizada no dia 16 de agosto (sábado), entraram em campo sete jogadores contratados nesta janela.

As primeiras contratações realizadas foram o goleiro Gabriel Vasconcellos, vindo do Vitória e do volante Pedro Augusto, vindo do Fortaleza.

Na defesa, foram contratados os laterais Aderlan e Kévyson, que estavam no Santos, além do zagueiro Ramón Menezes (Ceará).

O setor em que ocorreu o maior número de contratações foi o ataque, em que chegaram Derik Lacerda (Cuiabá), Matheusinho (Santa Clara), Léo Pereira (Vitória), além do uruguaio Ignacio Ramírez (Newell's Old Boys).

A última contratação anunciada pelo Leão da Ilha foi a do volante Lucas Kal, que estava sem clube após deixar o Al-Riyadh, da Arábia Saudita.

Confira todos os contratados pelo Sport após a saída de António Oliveira

Gabriel Vasconcellos (goleiro) - Vitória

Aderlan (lateral-direito) - Santos

Kévyson (lateral-esquerdo) - Santos

Ramón Menezes (zagueiro) - Ceará

Lucas Kal (volante) - Al-Riyadh (Arábia Saudita)

Pedro Augusto (volante) - Fortaleza

Matheusinho (atacante) - Santa Clara (Portugal)

Derik Lacerda (atacante) - Cuiabá

Léo Pereira (atacante) - Vitória

Ignacio Ramírez (atacante) - Newell's Old Boys

Sport busca novo reforço

Apesar de ter realizado várias contratações, o Sport segue no mercado. Segundo informações do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o time busca um lateral-esquerdo.

O time iniciou os trabalhos para contratar um nome para o setor devido à contusão sofrida por Igor Cariús, titular absoluto da equipe.

No entanto, um empecilho pode prejudicar as buscas por reforços, já que o Sport já ultrapassou o limite de contratação de atletas que já entraram em campo na atual edição da Série A.