Sport: confira todas as chegadas e saídas desde a demissão de António Oliveira
Leão da Ilha tem até o dia 2 de setembro (terça-feira), para realizar novas contratações visando a sequência da atual temporada. Time segue no mercado
O Sport segue seu processo de reformulação do elenco em meio à atual janela de transferências. Em evolução após realizar um péssimo início de Campeonato Brasileiro, o time promoveu várias mudanças em seu elenco.
Desde a parada para a Copa do Mundo de Clubes, diversos jogadores já deixaram o elenco do time rubro-negro. Na área técnica, também houve a demissão de António Oliveira, substituído por Daniel Paulista.
Jogadores afastados
Entre os meses de maio e julho, o Leão da Ilha promoveu duas levas de afastamentos de jogadores. Na primeira "limpa", ainda sob o comando de António Oliveira, foram anunciadas as saídas do lateral-direito Di Plácido, além do atacante Lenny Lobato, que estavam emprestados e retornaram a seus clubes de origem.
O atacante Gustavo Maia, contratado em definitivo no início de 2025, também estava presente na lista. O jogador foi emprestado ao Criciúma.
Em julho, os zagueiros Antônio Carlos e Lucas Cunha, o lateral-esquerdo Dalbert, o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortíz também foram afastados. Apenas Lucas Cunha segue com contrato com o Leão.
Outras saídas ocorridas nesse meio-tempo foram as do goleiro Thiago Couto (Vitória), do zagueiro Chico (Hapoel Tel Aviv), do meia Fabrício Domínguez (Cerro Porteño), Arthur Sousa (América-MG) e Carlos Alberto (Cuiabá), envolvido em troca pelo atacante Derik Lacerda.
Todas as saídas promovidas pelo Sport na janela de transferências
- Di Plácido (lateral) - de volta ao Lanús após empréstimo
- Lenny Lobato (atacante) - de volta ao Vélez Sársfield após empréstimo
- Gustavo Maia (atacante) - Criciúma (empréstimo)
- Antônio Carlos (zagueiro) - Houston Dynamo (Estados Unidos)
- Dalbert (lateral-esquerdo) - América-MG
- Du Queiroz (volante) - Orenburg (Rússia)
- Titi Ortíz (meia) - América-MG
- Fabrício Domínguez (meia) - Cerro Porteño (Paraguai)
- Thiago Couto (goleiro) - Vitória
- Chico (zagueiro) - Hapoel Tel Aviv (Israel)
- Arthur Sousa (atacante) - América-MG
- Carlos Alberto (atacante) - Cuiabá
Contratações do Sport
Para repor as 12 saídas, o Sport realizou várias contratações, que mudaram a cara do elenco. Na última partida disputada pela equipe, contra o São Paulo, realizada no dia 16 de agosto (sábado), entraram em campo sete jogadores contratados nesta janela.
As primeiras contratações realizadas foram o goleiro Gabriel Vasconcellos, vindo do Vitória e do volante Pedro Augusto, vindo do Fortaleza.
Na defesa, foram contratados os laterais Aderlan e Kévyson, que estavam no Santos, além do zagueiro Ramón Menezes (Ceará).
O setor em que ocorreu o maior número de contratações foi o ataque, em que chegaram Derik Lacerda (Cuiabá), Matheusinho (Santa Clara), Léo Pereira (Vitória), além do uruguaio Ignacio Ramírez (Newell's Old Boys).
A última contratação anunciada pelo Leão da Ilha foi a do volante Lucas Kal, que estava sem clube após deixar o Al-Riyadh, da Arábia Saudita.
Confira todos os contratados pelo Sport após a saída de António Oliveira
- Gabriel Vasconcellos (goleiro) - Vitória
- Aderlan (lateral-direito) - Santos
- Kévyson (lateral-esquerdo) - Santos
- Ramón Menezes (zagueiro) - Ceará
- Lucas Kal (volante) - Al-Riyadh (Arábia Saudita)
- Pedro Augusto (volante) - Fortaleza
- Matheusinho (atacante) - Santa Clara (Portugal)
- Derik Lacerda (atacante) - Cuiabá
- Léo Pereira (atacante) - Vitória
- Ignacio Ramírez (atacante) - Newell's Old Boys
Sport busca novo reforço
Apesar de ter realizado várias contratações, o Sport segue no mercado. Segundo informações do repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, o time busca um lateral-esquerdo.
O time iniciou os trabalhos para contratar um nome para o setor devido à contusão sofrida por Igor Cariús, titular absoluto da equipe.
No entanto, um empecilho pode prejudicar as buscas por reforços, já que o Sport já ultrapassou o limite de contratação de atletas que já entraram em campo na atual edição da Série A.