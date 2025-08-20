Diretor médico do Sport comenta prazo de retorno de Sérgio Oliveira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

André Gomes afirma que meia português deve iniciar processo de transição física nos próximos dias. Situação do atacante Zé Roberto também é atualizada

Na última terça-feira (19), o diretor médico do Sport, André Gomes, atualizou a situação médica do meia Sérgio Oliveira, além do atacante Zé Roberto.

O português, que está fora de atividade há quatro semanas, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e deve iniciar a transição física nos próximos dias.

A expectativa, dentro do clube, é de que o jogador volte a campo no duelo contra o Vasco, que será disputado no dia 31 de agosto, pela 22ª rodada do Brasileirão.

"Sérgio Oliveira está em tratamento de uma lesão ligamentar um pouco complexa no tornozelo esquerdo. O atleta está evoluindo muito bem e já está fazendo atividade de campo com a fisioterapia, mas existem alguns critérios de progressão.

A gente não pode progredir enquanto o atleta não estiver 100%. Então a previsão é que nos próximos dias ele esteja em condições de ir para a transição física", afirmou André Gomes.

Entenda a situação de Zé Roberto

Fora dos gramados desde novembro de 2024, Zé Roberto também passa por cuidados médicos para retornar aos gramados.

O jogador se recupera de uma lesão ligamentar sofrida na reta final da última Série B. O centroavante convive com um desequilíbrio muscular na coxa esquerda.

"Zé está completando os nove meses de cirurgia. Zé teve, para mim, uma das cirurgias mais complexas de joelho. Ele teve uma lesão de LCA (ligamento cruzado anterior) e de menisco lateral e medial. Então assim, é uma cirurgia que no início você precisa deixar um pouco sem carga.

O Zé está completamente recuperado da lesão do ligamento, só que ele ainda tem um desequilíbrio muscular na coxa esquerda.

Se a gente bota Zé Roberto para fazer atividade de campo com esse desequilíbrio muscular, ele acaba sujeito a ter lesões. A gente espera que nas próximas semanas ele já esteja em transição física", declarou.

O departamento médico do Sport também possui outra preocupação para as próximas semanas. O lateral-esquerdo Igor Cariús sofreu uma contusão na panturrilha e não será opção para o time durante o próximo mês.