Sport oficializa saídas do zagueiro Antônio Carlos e do volante Du Queiroz

Atletas contratados no início de 2025 tiveram contratos rescindidos com o clube rubro-negro. Próximo destino dos atletas já está definido

Nesta quarta-feira (20), o Sport anunciou as saídas oficiais do zagueiro Antônio Carlos, além do volante Du Queiroz. Contratados no início de 2025, os jogadores estavam afastados do elenco.

As duas saídas foram definidas em comum acordo. Enquanto o defensor permanecerá no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, onde atua desde julho, Du Queiroz irá defender o Orenburg, da Rússia.

Histórico de Antônio Carlos e Du Queiroz no Sport

Contratado por empréstimo junto ao Fluminense, Antônio Carlos iniciou a temporada como titular, sob o comando do português Pepa.

No entanto, o jogador ficou marcado por uma falha cometida em clássico contra o Náutico, no Campeonato Pernambucano, onde o Leão da Ilha foi derrotado por 2 a 1.

Ao todo, o zagueiro disputou 15 partidas pelo time rubro-negro. Seu último jogo foi a derrota contra o Mirassol, pela 11ª rodada da Série A.

Du Queiroz, por sua vez, estava no Leão da Ilha desde o último mês de março. O jogador atuou em duas partidas da Copa do Nordeste, além de ter atuado nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão. Sua despedida também foi no duelo contra o Mirassol.

Os jogadores não chegaram a entrar em campo durante a passagem do técnico Daniel Paulista, que promoveu uma reformulação no elenco.

Além das saídas dos jogadores, o Sport também anunciou o empréstimo do zagueiro Matheus Baraka, para o Vitória das Tabocas, onde irá disputar a Série A-2 do Campeonato Pernambucano.