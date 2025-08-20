Passaporte Esportivo: atletas pernambucanos recebem passagens para competir fora do Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a Secretaria de Esportes, atletas que viajaram por meio da iniciativa conquistaram, até agora, 218 medalhas em competições

A governadora Raquel Lyra entregou, na terça-feira (19), passagens aéreas a dez atletas pernambucanos que vão disputar competições em outros estados e países. A ação faz parte do programa Passaporte Esportivo, criado para garantir apoio logístico a esportistas locais.

Em dois anos, o programa contemplou 688 atletas de diferentes modalidades, com investimento superior a R$ 1,5 milhão, segundo dados do governo. O benefício é destinado a atletas, treinadores e equipes a partir dos 13 anos, desde que convocados por federações ou vinculados ao Time Pernambuco.

De acordo com a Secretaria de Esportes, o apoio tem refletido em resultados. Atletas que viajaram por meio da iniciativa conquistaram, até agora, 218 medalhas em competições nacionais e internacionais — sendo 109 de ouro, 51 de prata e 58 de bronze.

Passaporte Esportivo foi entregue em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas - SECRETARIA DE ESPORTES / AMÉRICO NUNES / VG

Apoio

Entre os beneficiados está a surfista Atalanta Nascimento, que representou Pernambuco na Guatemala. Ela conquistou medalha de bronze na categoria individual e destacou a importância do programa. “Não é apenas uma passagem. Esse apoio abre portas. Sem ele, eu e meu filho não teríamos como participar”, afirmou.

A cerimônia de entrega contou também com a presença da vice-governadora Priscila Krause, da secretária de Esportes Ivete Lacerda e de parlamentares. “Este é o maior incentivo que a gente pode dar a esses atletas, porque é um programa que garante que eles vão conseguir se deslocar para participar dos campeonatos”, declarou a secretária.



