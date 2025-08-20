fechar
Blog do Torcedor | Notícia

Passaporte Esportivo: atletas pernambucanos recebem passagens para competir fora do Estado

De acordo com a Secretaria de Esportes, atletas que viajaram por meio da iniciativa conquistaram, até agora, 218 medalhas em competições

Por JC Publicado em 20/08/2025 às 7:57 | Atualizado em 20/08/2025 às 7:58
Passaporte Esportivo foi entregue em cerim&ocirc;nia no Pal&aacute;cio do Campo das Princesas
Passaporte Esportivo foi entregue em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas - SECRETARIA DE ESPORTES / AMÉRICO NUNES / VG

A governadora Raquel Lyra entregou, na terça-feira (19), passagens aéreas a dez atletas pernambucanos que vão disputar competições em outros estados e países. A ação faz parte do programa Passaporte Esportivo, criado para garantir apoio logístico a esportistas locais.

Em dois anos, o programa contemplou 688 atletas de diferentes modalidades, com investimento superior a R$ 1,5 milhão, segundo dados do governo. O benefício é destinado a atletas, treinadores e equipes a partir dos 13 anos, desde que convocados por federações ou vinculados ao Time Pernambuco.

De acordo com a Secretaria de Esportes, o apoio tem refletido em resultados. Atletas que viajaram por meio da iniciativa conquistaram, até agora, 218 medalhas em competições nacionais e internacionais — sendo 109 de ouro, 51 de prata e 58 de bronze.

SECRETARIA DE ESPORTES / AMÉRICO NUNES / VG
Passaporte Esportivo foi entregue em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas - SECRETARIA DE ESPORTES / AMÉRICO NUNES / VG
SECRETARIA DE ESPORTES / AMÉRICO NUNES / VG
Passaporte Esportivo foi entregue em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas - SECRETARIA DE ESPORTES / AMÉRICO NUNES / VG
SECRETARIA DE ESPORTES / AMÉRICO NUNES / VG
Passaporte Esportivo foi entregue em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas - SECRETARIA DE ESPORTES / AMÉRICO NUNES / VG

Apoio

Entre os beneficiados está a surfista Atalanta Nascimento, que representou Pernambuco na Guatemala. Ela conquistou medalha de bronze na categoria individual e destacou a importância do programa. “Não é apenas uma passagem. Esse apoio abre portas. Sem ele, eu e meu filho não teríamos como participar”, afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A cerimônia de entrega contou também com a presença da vice-governadora Priscila Krause, da secretária de Esportes Ivete Lacerda e de parlamentares.  “Este é o maior incentivo que a gente pode dar a esses atletas, porque é um programa que garante que eles vão conseguir se deslocar para participar dos campeonatos”, declarou a secretária.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Último representante do Brasil, pernambucano João Lucas Reis é superado e cai fora do US Open
US Open

Último representante do Brasil, pernambucano João Lucas Reis é superado e cai fora do US Open
Flávio Ricco: Quantidade de canais esportivos supera bem o número dos necessários
Canais esportivos

Flávio Ricco: Quantidade de canais esportivos supera bem o número dos necessários

Compartilhe

Tags