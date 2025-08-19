fechar
Último representante do Brasil, pernambucano João Lucas Reis é superado e cai fora do US Open

João Lucas Reis foi eliminado da importante competição após uma longa temporada de jogos difíceis, onde somou 42 vitórias no total

Por Davi Saboya Publicado em 19/08/2025 às 22:25
Imagem de João Lucas Reis em ação
Imagem de João Lucas Reis em ação - Instagram/João Lucas Reis

Após as eliminações de Thiago Wild e Thiago Monteiro, João Lucas Reis foi o terceiro brasileiro a se despedir da chave masculina do qualificatório do US Open. O pernambucano de 25 anos, atualmente na 230ª posição do ranking, foi superado, nesta terça-feira (19), pelo belga Alexander Blockx, de 20 anos, e 116º do mundo, com parciais de 6/2 e 6/1.

Essa foi a estreia de Reis em um qualificatório de Grand Slam. O tenista teve uma temporada movimentada, disputando 65 jogos em diferentes níveis do circuito profissional. Ele acumulou 42 vitórias, incluindo o título de um torneio Challenger em Santa Fé, na Argentina.

Atualmente, Reis ocupa a melhor posição da carreira, tendo subido quase 200 posições nos últimos quatro meses. Em 14 de abril, ele estava na 429ª colocação do ranking.

O adversário de Reis, Alexander Blockx, é ex-líder do ranking juvenil e competiu em categorias de base com o brasileiro João Fonseca. O jovem belga foi campeão do Australian Open juvenil em 2023, ano em que também chegou à final de duplas no mesmo torneio, jogando ao lado de Fonseca.

