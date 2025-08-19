Último representante do Brasil, pernambucano João Lucas Reis é superado e cai fora do US Open

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

João Lucas Reis foi eliminado da importante competição após uma longa temporada de jogos difíceis, onde somou 42 vitórias no total

Após as eliminações de Thiago Wild e Thiago Monteiro, João Lucas Reis foi o terceiro brasileiro a se despedir da chave masculina do qualificatório do US Open. O pernambucano de 25 anos, atualmente na 230ª posição do ranking, foi superado, nesta terça-feira (19), pelo belga Alexander Blockx, de 20 anos, e 116º do mundo, com parciais de 6/2 e 6/1.

Leia Também Pernambucano João Lucas Reis estreia no US Open em duelo contra belga

Essa foi a estreia de Reis em um qualificatório de Grand Slam. O tenista teve uma temporada movimentada, disputando 65 jogos em diferentes níveis do circuito profissional. Ele acumulou 42 vitórias, incluindo o título de um torneio Challenger em Santa Fé, na Argentina.

Atualmente, Reis ocupa a melhor posição da carreira, tendo subido quase 200 posições nos últimos quatro meses. Em 14 de abril, ele estava na 429ª colocação do ranking.

O adversário de Reis, Alexander Blockx, é ex-líder do ranking juvenil e competiu em categorias de base com o brasileiro João Fonseca. O jovem belga foi campeão do Australian Open juvenil em 2023, ano em que também chegou à final de duplas no mesmo torneio, jogando ao lado de Fonseca.