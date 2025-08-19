Pernambucano João Lucas Reis estreia no US Open em duelo contra belga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tenista de 25 anos, que ocupa a posição 230 no Ranking da ATP, ganha a vaga na fase qualificatória para a competição e estreia em Grand Slams

Nesta terça-feira (19), o pernambucano João Lucas Reis realiza sua estreia no US Open em duelo contra o belga Alexander Blockx.

230º colocado no ranking mundial, o tenista de 25 anos nunca havia disputado um torneio de Grand Slam. João, que não tinha participação garantida no torneio, foi beneficiado pela desistência do norte-americano Nicolas Moreno.

O brasileiro irá disputar a fase preliminar do torneio. Para entrar na etapa decisiva do US Open, que é disputado em Nova Iorque, João Lucas Reis precisará passar por três fases eliminatórias.

Seu adversário, o belga Alexander Blockx ocupa a 116ª colocação no atual ranking da ATP. Caso conquiste a vitória, o brasileiro irá encarar o vencedor do duelo entre o argentino Alex Barrena e o belga Kimmer Coppejans.

Apenas dois brasileiros estão garantidos na fase principal do US Open. Tratam-se de Beatriz Haddad Maia, 21ª colocada no ranking, além de João Fonseca (52º).

128 atletas participam das chaves principais. No entanto, 26 participantes são definidos através de fases preliminares, etapa disputada por João Lucas Reis.

Onde assistir o US Open?

Todas as partidas da competição terão transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.