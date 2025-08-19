fechar
Outros Esportes | Notícia

Pernambucano João Lucas Reis estreia no US Open em duelo contra belga

Tenista de 25 anos, que ocupa a posição 230 no Ranking da ATP, ganha a vaga na fase qualificatória para a competição e estreia em Grand Slams

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/08/2025 às 14:07
João Lucas Reis, tenista pernambucano
João Lucas Reis, tenista pernambucano - Divulgação/ João Lucas Reis

Nesta terça-feira (19), o pernambucano João Lucas Reis realiza sua estreia no US Open em duelo contra o belga Alexander Blockx.

230º colocado no ranking mundial, o tenista de 25 anos nunca havia disputado um torneio de Grand Slam. João, que não tinha participação garantida no torneio, foi beneficiado pela desistência do norte-americano Nicolas Moreno.

O brasileiro irá disputar a fase preliminar do torneio. Para entrar na etapa decisiva do US Open, que é disputado em Nova Iorque, João Lucas Reis precisará passar por três fases eliminatórias.

Seu adversário, o belga Alexander Blockx ocupa a 116ª colocação no atual ranking da ATP. Caso conquiste a vitória, o brasileiro irá encarar o vencedor do duelo entre o argentino Alex Barrena e o belga Kimmer Coppejans.

Leia Também

Apenas dois brasileiros estão garantidos na fase principal do US Open. Tratam-se de Beatriz Haddad Maia, 21ª colocada no ranking, além de João Fonseca (52º).

128 atletas participam das chaves principais. No entanto, 26 participantes são definidos através de fases preliminares, etapa disputada por João Lucas Reis.

Onde assistir o US Open?

Todas as partidas da competição terão transmissão ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Leia também

US OPEN 2023: NOVAK DJOKOVIC ou DANIIL MEDVEDEV? Veja resultado da final e novo campeão de Grand Slam nos Estados Unidos
US Open 2023

US OPEN 2023: NOVAK DJOKOVIC ou DANIIL MEDVEDEV? Veja resultado da final e novo campeão de Grand Slam nos Estados Unidos
US OPEN: DJOKOVIC ou MEDVEDEV? Saiba o resultado da final do US OPEN 2023
DJOKOVIC ou MEDVEDEV

US OPEN: DJOKOVIC ou MEDVEDEV? Saiba o resultado da final do US OPEN 2023

Compartilhe

Tags