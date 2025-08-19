fechar
US Open: Confira a lista dos maiores vencedores do torneio

Competição norte-americana é o quarto Grand Slam do ano e reúne nomes como Carlos Alcaraz e Jannin Sinner. Brasileiro João Fonseca está na disputa

Por Thiago Wagner Publicado em 19/08/2025 às 16:11
Imagem do brasileiro João Fonseca
Imagem do brasileiro João Fonseca - Federação Francesa de Tênis/Divulgação

O US Open, quarto Grand Slam do ano, vai começar na próxima semana com as chaves principais. Nesta semana, há as qualificatórias e a novidade da disputa de duplas mistas. As chances de simples e duplas serão disputadas de 24 de agosto a 7 de setembro.

O torneio é um dos torneios mais tradicionais do tênis mundial. Disputado desde 1881 e parte da Era Aberta a partir de 1968, ele já consagrou alguns dos maiores nomes da história do esporte. Entre as quadras rápidas de Flushing Meadows, em Nova York, surgiram hegemonias, recordes e rivalidades que marcaram gerações.

Maiores vencedores do US Open

Recordistas no feminino

Na chave de simples feminina, duas norte-americanas dividem o topo da lista de maiores vencedoras da Era Aberta:

  • Chris Evert (EUA) – 6 títulos (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)
  • Serena Williams (EUA) – 6 títulos (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014)

Logo atrás aparecem nomes de peso como Steffi Graf (ALE), campeã cinco vezes (1988, 1989, 1993, 1995 e 1996), e Martina Navratilova (EUA), com 4 títulos.

Entre as vencedoras recentes, destacam-se Naomi Osaka (JAP), bicampeã em 2018 e 2020, Iga Swiatek (POL), campeã em 2022, Coco Gauff (EUA) em 2023 e Aryna Sabalenka (BIE), atual campeã de 2024.

Recordistas no masculino

No masculino, três lendas dividem o posto de maiores campeões na Era Aberta, cada um com cinco conquistas:

  • Jimmy Connors (EUA) – 5 títulos (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)
  • Pete Sampras (EUA) – 5 títulos (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)
  • Roger Federer (SUI) – 5 títulos (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Logo atrás aparece John McEnroe (EUA), com 4 conquistas, além de nomes recentes como Novak Djokovic (SER), tetracampeão (2011, 2015, 2018, 2023), e Rafael Nadal (ESP), com 4 títulos.

O campeão mais recente é Jannik Sinner (ITA), que venceu sua primeira taça em 2024, superando Novak Djokovic na decisão.

Domínio norte-americano

Um ponto em comum nos recordistas é a força dos Estados Unidos, país que mais acumulou títulos em Nova York. Lendas como Connors, Sampras, Evert e Serena consolidaram o US Open como vitrine de grandes momentos do tênis mundial.

