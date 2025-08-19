Guia US Open 2025: datas, premiação, brasileiros e onde assistir ao vivo
Competição é o quarto Grand Slam do ano e deve colocar em disputa novamente o italiano Jannik Sinner com o espanhol Carlos Alcaraz
Último Grand Slam do ano, o US Open 2025 está chegando. O torneio será disputado entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro, em Nova York, e encerra a temporada das quatro grandes competições do tênis deste ano. O torneio é jogado em quadras rápidas de piso duro em Flushing Meadows, reunindo os principais nomes do circuito, como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.
Datas do US Open 2025
O qualifying acontece entre 19 e 21 de agosto, definindo os últimos classificados. A chave principal começa em 24 de agosto e segue até a final de 7 de setembro.
- Qualifying: 19 a 21 de agosto
- Chave principal: 24 de agosto a 7 de setembro
Premiação recorde
O torneio vai distribuir US$ 90 milhões (cerca de R$ 492 milhões), maior valor da história do tênis. Os campeões de simples recebem US$ 5 milhões (R$ 27,3 milhões), superando os US$ 3,6 milhões pagos em 2024.
Premiação em simples no US Open 2025:
- Campeão: US$ 5.000.000
- Vice: US$ 2.500.000
- Semifinal: US$ 1.260.000
- Quartas: US$ 660.000
- Oitavas: US$ 400.000
- Primeira rodada: US$ 110.000
Brasileiros no US Open 2025
O Brasil terá, até o momento, dois representantes confirmados na chave principal:
- Beatriz Haddad Maia, principal nome do tênis feminino do país.
- João Fonseca, campeão juvenil em Nova York em 2023 e promessa da nova geração.
No ano passado, Bia Haddad chegou até as quartas de final. Já João Fonseca faz sua estreia nos Estados Unidos. Os adversários deles ainda não foram definidos. A quantidade de brasileiros ainda pode aumentar a depender das qualificatórias.
Maiores campeões do US Open
Na Era Aberta, iniciada em 1968, os recordistas do US Open são:
Simples feminino:
- Chris Evert (EUA) – 6 títulos
- Serena Williams (EUA) – 6 títulos
Simples masculino:
- Jimmy Connors (EUA) – 5 títulos
- Pete Sampras (EUA) – 5 títulos
- Roger Federer (Suíça) – 5 títulos
Os últimos campeões foram Jannik Sinner (Itália) em 2024 no masculino e Aryna Sabalenka (Bielorrússia) no feminino.
Onde assistir ao vivo
O US Open tem cobertura ao vivo da ESPN, tv fechada, e do Disney+, streaming.
US Open 2025: resumo
- Datas: 24 de agosto a 7 de setembro (qualifying de 19 a 21 de agosto)
- Local: Flushing Meadows, Nova York
- Piso: quadra rápida
- Premiação total: US$ 90 milhões
- Brasileiros confirmados: Bia Haddad Maia e João Fonseca
- Maiores campeões da Era Aberta: Chris Evert e Serena Williams (6 títulos), Federer, Sampras e Connors (5 títulos)