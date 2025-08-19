Guia US Open 2025: datas, premiação, brasileiros e onde assistir ao vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Competição é o quarto Grand Slam do ano e deve colocar em disputa novamente o italiano Jannik Sinner com o espanhol Carlos Alcaraz

Último Grand Slam do ano, o US Open 2025 está chegando. O torneio será disputado entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro, em Nova York, e encerra a temporada das quatro grandes competições do tênis deste ano. O torneio é jogado em quadras rápidas de piso duro em Flushing Meadows, reunindo os principais nomes do circuito, como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Datas do US Open 2025

O qualifying acontece entre 19 e 21 de agosto, definindo os últimos classificados. A chave principal começa em 24 de agosto e segue até a final de 7 de setembro.

Qualifying: 19 a 21 de agosto

Chave principal: 24 de agosto a 7 de setembro

Leia Também Pernambucano João Lucas Reis estreia no US Open em duelo contra belga

Premiação recorde

O torneio vai distribuir US$ 90 milhões (cerca de R$ 492 milhões), maior valor da história do tênis. Os campeões de simples recebem US$ 5 milhões (R$ 27,3 milhões), superando os US$ 3,6 milhões pagos em 2024.

Premiação em simples no US Open 2025:

Campeão: US$ 5.000.000

Vice: US$ 2.500.000

Semifinal: US$ 1.260.000

Quartas: US$ 660.000

Oitavas: US$ 400.000

Primeira rodada: US$ 110.000

Brasileiros no US Open 2025

O Brasil terá, até o momento, dois representantes confirmados na chave principal:

Beatriz Haddad Maia, principal nome do tênis feminino do país.

João Fonseca, campeão juvenil em Nova York em 2023 e promessa da nova geração.

No ano passado, Bia Haddad chegou até as quartas de final. Já João Fonseca faz sua estreia nos Estados Unidos. Os adversários deles ainda não foram definidos. A quantidade de brasileiros ainda pode aumentar a depender das qualificatórias.

Maiores campeões do US Open

Na Era Aberta, iniciada em 1968, os recordistas do US Open são:

Simples feminino:

Chris Evert (EUA) – 6 títulos

Serena Williams (EUA) – 6 títulos

Simples masculino:

Jimmy Connors (EUA) – 5 títulos

Pete Sampras (EUA) – 5 títulos

Roger Federer (Suíça) – 5 títulos

Os últimos campeões foram Jannik Sinner (Itália) em 2024 no masculino e Aryna Sabalenka (Bielorrússia) no feminino.

Onde assistir ao vivo

O US Open tem cobertura ao vivo da ESPN, tv fechada, e do Disney+, streaming.

US Open 2025: resumo