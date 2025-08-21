fechar
Agenda | Notícia

ChurrasCarva 2025 anuncia retorno com gastronomia, open bar e atrações musicais no Recife

O festival acontece em 20 de setembro na cobertura do edifício garagem B4, reunindo chefs de todo o Brasil, pratos variados e shows

Por Catêrine Costa Publicado em 21/08/2025 às 13:29
ChurrasCarva
ChurrasCarva - Crédito: Gabriel Maia

Clique aqui e escute a matéria

Os fãs de um bom festival de churrasco, regado a gastronomia de qualidade, open bar no padrão Carvalheira e, claro, muita música, já podem comemorar: o ChurrasCarva está de volta. O tradicional evento, que celebra parceria de sucesso entre o Shopping Recife e a Carvalheira, acontece no dia 20 de setembro, na cobertura do edifício garagem B4.

No comando do cardápio, recheado de delícias, chefs de todo o Brasil se reúnem nesta grande festa. Nomes como Paula Labaki, Andreza Luisa, Bel Picuí, Priscila de Deus, Miau Caldas e Caribé estão mais do que confirmados! O tradicional Fogo de Chão, Churrasco de Parrilla, Hambúrguer, Ostras e o Pirarucu Amazônico são apenas algumas das opções gastronômicas que estarão disponíveis para quem for curtir de pertinho esse dia especial.

Além da atração principal: a comida, o palco também ganha vida sob o comando de MacFly, Parachutes, Downtown Band, No Money For Cash e DJ DaMata, que prometem animar a galera até o anoitecer. A festa, conhecida por ser open bar & open food, este ano também ganha um upgrade no espaço, que será ainda maior que o da edição de 2024. Os interessados em garantir os ingressos podem realizar a compra através do site Sympla, nosso canal oficial de vendas.

Chefs confirmados

  1. Paula Labaki
  2. Andreza Luisa
  3. Marcel Gholmieh
  4. Diego Belda
  5. Julia Carvalho
  6. Bel Picuí
  7. Caribé
  8. JP Abreu
  9. Chef Miau Caldas
  10. Rapha Vasconcellos
  11. Bruno BBQ
  12. Borracha
  13. Adriano Pedro
  14. Arthur Fumis
  15. Renan Tbc
  16. Carol Armenio
  17. Chef Priscila Deus
  18. Karyna Maranhão
  19. Armando Pugliesi
  20. Pedro Picanha
  21. Roger Filho
  22. Roberto Cavalcanti BBQ
  23. Fuss Fabiano
  24. (em análise)
  25. (em análise)

Atrações Musicais

  • MacFly
  • Parachutes
  • Downtown Band
  • No Money For Cash
  • DJ DaMata

Leia também

Sport: confira todas as chegadas e saídas desde a demissão de António Oliveira
Sport

Sport: confira todas as chegadas e saídas desde a demissão de António Oliveira
PM recupera veículo roubado após colisão na Zona Sul do Recife
RECUPERAÇÃO VEICULAR

PM recupera veículo roubado após colisão na Zona Sul do Recife

Compartilhe

Tags