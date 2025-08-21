ChurrasCarva 2025 anuncia retorno com gastronomia, open bar e atrações musicais no Recife
O festival acontece em 20 de setembro na cobertura do edifício garagem B4, reunindo chefs de todo o Brasil, pratos variados e shows
Os fãs de um bom festival de churrasco, regado a gastronomia de qualidade, open bar no padrão Carvalheira e, claro, muita música, já podem comemorar: o ChurrasCarva está de volta. O tradicional evento, que celebra parceria de sucesso entre o Shopping Recife e a Carvalheira, acontece no dia 20 de setembro, na cobertura do edifício garagem B4.
No comando do cardápio, recheado de delícias, chefs de todo o Brasil se reúnem nesta grande festa. Nomes como Paula Labaki, Andreza Luisa, Bel Picuí, Priscila de Deus, Miau Caldas e Caribé estão mais do que confirmados! O tradicional Fogo de Chão, Churrasco de Parrilla, Hambúrguer, Ostras e o Pirarucu Amazônico são apenas algumas das opções gastronômicas que estarão disponíveis para quem for curtir de pertinho esse dia especial.
Além da atração principal: a comida, o palco também ganha vida sob o comando de MacFly, Parachutes, Downtown Band, No Money For Cash e DJ DaMata, que prometem animar a galera até o anoitecer. A festa, conhecida por ser open bar & open food, este ano também ganha um upgrade no espaço, que será ainda maior que o da edição de 2024. Os interessados em garantir os ingressos podem realizar a compra através do site Sympla, nosso canal oficial de vendas.
Chefs confirmados
- Paula Labaki
- Andreza Luisa
- Marcel Gholmieh
- Diego Belda
- Julia Carvalho
- Bel Picuí
- Caribé
- JP Abreu
- Chef Miau Caldas
- Rapha Vasconcellos
- Bruno BBQ
- Borracha
- Adriano Pedro
- Arthur Fumis
- Renan Tbc
- Carol Armenio
- Chef Priscila Deus
- Karyna Maranhão
- Armando Pugliesi
- Pedro Picanha
- Roger Filho
- Roberto Cavalcanti BBQ
- Fuss Fabiano
- (em análise)
- (em análise)
Atrações Musicais
- MacFly
- Parachutes
- Downtown Band
- No Money For Cash
- DJ DaMata