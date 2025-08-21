PM recupera veículo roubado após colisão na Zona Sul do Recife
Condutor do carro fugiu do local deixando um celular, que tocou durante a operação; dona do veículo foi localizada pelos agentes da lei
A Polícia Militar (PM) recuperou, na quarta-feira (21), um veículo roubado após uma colisão na Avenida Conselheiro Aguiar, no Pina, bairro da Zona Sul do Recife. O Nissan Kicks havia sido levado em um assalto em Boa Viagem pouco antes do incidente.
Veículo e telefone celular abandonados
Durante patrulhamento a pé, policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco presenciaram a colisão entre dois veículos. Um dos ocupantes do Nissan Kicks fugiu, deixando para trás um celular, que recebeu uma ligação ainda durante a operação.
Ao atender, o agente identificou-se como integrante da força policial, enquanto a pessoa do outro lado da linha se negou a fornecer informações sobre o proprietário do aparelho.
Recuperação do veículo roubado
As vítimas do segundo veículo receberam atendimento no local. Os policiais conseguiram contato com a dona do Nissan, que confirmou ter sido vítima de roubo por volta das 18h19, próximo ao Parque Santos Dumont, em Boa Viagem.
O carro e a proprietária foram levados ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) para dar seguimento aos procedimentos legais.