fechar
Notícias | Notícia

PM recupera veículo roubado após colisão na Zona Sul do Recife

Condutor do carro fugiu do local deixando um celular, que tocou durante a operação; dona do veículo foi localizada pelos agentes da lei

Por TV Jornal Publicado em 21/08/2025 às 11:06
Veículo roubado na Zona Sul do Recife sofre colisão pouco tempo depois
Veículo roubado na Zona Sul do Recife sofre colisão pouco tempo depois - Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar (PM) recuperou, na quarta-feira (21), um veículo roubado após uma colisão na Avenida Conselheiro Aguiar, no Pina, bairro da Zona Sul do Recife. O Nissan Kicks havia sido levado em um assalto em Boa Viagem pouco antes do incidente.

Veículo e telefone celular abandonados

Durante patrulhamento a pé, policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco presenciaram a colisão entre dois veículos. Um dos ocupantes do Nissan Kicks fugiu, deixando para trás um celular, que recebeu uma ligação ainda durante a operação.

Ao atender, o agente identificou-se como integrante da força policial, enquanto a pessoa do outro lado da linha se negou a fornecer informações sobre o proprietário do aparelho.

Leia Também

Recuperação do veículo roubado

As vítimas do segundo veículo receberam atendimento no local. Os policiais conseguiram contato com a dona do Nissan, que confirmou ter sido vítima de roubo por volta das 18h19, próximo ao Parque Santos Dumont, em Boa Viagem.

O carro e a proprietária foram levados ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) para dar seguimento aos procedimentos legais.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sport: confira todas as chegadas e saídas desde a demissão de António Oliveira
Sport

Sport: confira todas as chegadas e saídas desde a demissão de António Oliveira
Sport: Lucas Kal ressalta boa forma física e se coloca à disposição para enfrentar Palmeiras
Apresentação

Sport: Lucas Kal ressalta boa forma física e se coloca à disposição para enfrentar Palmeiras

Compartilhe

Tags