Enfermeiro é atacado por adolescente durante tentativa de latrocínio

Um técnico de enfermagem de 35 anos que sofreu uma lesão na cabeça e nos braços, foi brutalmente atacado por pedras e paralelepípedos.

O principal suspeito é um adolescente de apenas 15 anos de idade que foi apreendido logo após o crime.

A vítima afirmou estar voltando de uma festa de aniversário quando foi surpreendido pelo menor que tentou roubá-lo.

"Ele simplesmente não falou nada, ele foi colocando a mão no meu bolso e tentando tirar minhas pertences. E aí eu não deixei, continuei seguindo o destino, quando eu fui surpreendido com ele, com duas pedras, uma pedra dele deu na minha cabeça e a outra ele deu no meu rosto."

No local do crime, nas proximidades da Praça do Carmo, as pedras jogadas pelo adolescente ainda eram visíveis.

Suspeito responde pelo crime



A experiência deixou o técnico de enfermagem abalado e temendo pela própria vida. O adolescente foi autuado em flagrante pelo ato infracional equivalente à tentativa de latrocínio.

Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente onde responderá pelo crime.