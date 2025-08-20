fechar
Vídeos | Notícia

Enfermeiro é atacado por adolescente durante tentativa de latrocínio

Técnico de enfermagem sofre tentativa de latrocínio por adolescente de 15 anos com pedras e paralelepípedos. População detém suspeito no local

Por TV Jornal Publicado em 20/08/2025 às 17:41
Pedra que o adolescente usou no ato
Pedra que o adolescente usou no ato - TV Jornal

Um técnico de enfermagem de 35 anos que sofreu uma lesão na cabeça e nos braços, foi brutalmente atacado por pedras e paralelepípedos.

O principal suspeito é um adolescente de apenas 15 anos de idade que foi apreendido logo após o crime.

A vítima afirmou estar voltando de uma festa de aniversário quando foi surpreendido pelo menor que tentou roubá-lo.

"Ele simplesmente não falou nada, ele foi colocando a mão no meu bolso e tentando tirar minhas pertences. E aí eu não deixei, continuei seguindo o destino, quando eu fui surpreendido com ele, com duas pedras, uma pedra dele deu na minha cabeça e a outra ele deu no meu rosto."

No local do crime, nas proximidades da Praça do Carmo, as pedras jogadas pelo adolescente ainda eram visíveis.

Leia Também

Suspeito responde pelo crime 

A experiência deixou o técnico de enfermagem abalado e temendo pela própria vida. O adolescente foi autuado em flagrante pelo ato infracional equivalente à tentativa de latrocínio.

Ele foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente onde responderá pelo crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags