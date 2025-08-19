Moradores da Boa Vista denunciam aumento de assaltos na Rua das Ninfas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criminosos em motocicletas têm atuado com frequência na área, gerando medo entre pedestres e comerciantes

Imagens de câmeras de segurança registraram uma série de assaltos na Rua das Ninfas, bairro da Boa Vista, no Recife.

Assaltos flagrados por câmeras de segurança

Em um dos vídeos, um motociclista aborda duas mulheres que haviam acabado de descer de um carro. Uma delas entrega o celular ao suspeito, enquanto a outra consegue correr para dentro de um edifício.

O criminoso aparece colocando o celular e a arma em uma sacola antes de seguir. Poucos minutos depois, outra câmera flagra o mesmo suspeito abordando mais uma vítima.

Segundo relatos, os alvos são geralmente pedestres distraídos que circulam pela região.

Impacto nos trabalhadores da região

A sequência de crimes tem provocado medo entre os moradores. Muitos afirmam não se sentir seguros para frequentar estabelecimentos próximos, como shoppings e sorveterias, e relatam preocupação até mesmo em passear com cães pelas calçadas.

A sensação de insegurança é ainda maior entre famílias com crianças. Trabalhadores da área também relatam riscos frequentes.

Os assaltos não ocorrem apenas aos finais de semana, mas em dias úteis, afetando tanto pedestres quanto estabelecimentos comerciais.

Como medida de precaução, algumas pessoas deixam celulares e outros pertences de valor em casa para não chamar a atenção dos criminosos.

Com a alta no número de ocorrências em poucos meses, moradores e comerciantes pedem reforço no policiamento e ações concretas que devolvam a sensação de segurança à Rua das Ninfas e ao entorno do bairro da Boa Vista.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais