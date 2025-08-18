Tentativa de assalto se torna em agressão na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vítima sobrevive a assalto na Praça do Carmo, em Olinda, ataque a pedradas e ameaça de morte; população intervém na ausência de polícia

O centro da cidade foi palco de uma cena de terror no fim da tarde de ontem. Um homem, que preferiu não se identificar, sofreu um violento ataque enquanto caminhava pela Praça do Carmo.

Segundo seu relato, a agressão foi tão intensa que ele acreditou que não sobreviveria.

O que aconteceu

Sem qualquer provocação prévia, o agressor abordou a vítima nos arredores de um popular pagode da cidade. Ele tentou retirar pertences do bolso do homem, que resistiu.

"Ele simplesmente não falou nada, ele foi colocando a mão no meu bolso e tentando tirar minhas pertences. E aí eu não deixei," relata a vítima.

Imediatamente depois, o agressor atacou a vítima com duas pedras, uma delas acertou sua cabeça e a outra, o rosto.

"Se eu não reagisse, ele realmente ia me matar", diz o homem, que conseguiu escapar da cena e pedir ajuda.

Falta de segurança

O incidente ocorreu em uma área normalmente movimentada da cidade, mas a vítima afirmou que naquele momento não havia presença policial.

"Na hora não teve policiamento nenhum", disse.

Quem interveio e parou o agressor foi a população que estava no local.

Os transeuntes também socorreram a vítima, levando-a para a delegacia mais próxima, onde foram feitos os primeiros socorros antes de ser encaminhada à emergência.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais