Acusado de matar trabalhador é preso novamente por novos crimes em Paulista
Jefferson Alves dos Santos, já indiciado por homicídio, é detido após série de assaltos; família da vítima cobra justiça
Familiares e amigos de Marconi José dos Santos Marques, de 26 anos, voltaram às ruas em protesto nesta semana com cartazes e gritos por justiça. O motivo foi a prisão de Jefferson Alves dos Santos, de 29 anos, que havia sido acusado do assassinato de Marconi no ano passado e, agora, foi preso novamente após cometer novos crimes na cidade de Paulista, Região Metropolitana do Recife.
Nova prisão após série de assaltos
Jefferson foi capturado por integrar uma quadrilha responsável por diversos assaltos, incluindo o roubo de uma motocicleta, celulares, correntes, carteiras e até de um pássaro. Os crimes vitimaram ao menos quatro pessoas. Segundo a polícia, ele foi o único preso do grupo; os outros dois suspeitos conseguiram fugir.
Antecedentes e ocultação de histórico
Durante o depoimento na delegacia, Jefferson admitiu ter antecedentes por tráfico de drogas e roubo. No entanto, omitiu que também respondia por homicídio. Em março do ano passado, ele foi acusado de matar Marconi José em uma confusão dentro de um bar, em São Lourenço da Mata. A vítima tentava apartar uma briga quando foi atingida com uma cadeirada na cabeça e não resistiu.
Família conseguiu reabrir o caso
Na época, a defesa de Jefferson alegou legítima defesa, e o caso foi inicialmente arquivado. No entanto, a família de Marconi recorreu da decisão e conseguiu reabrir o processo, que resultou no indiciamento formal de Jefferson por homicídio. Agora, aguardam-se os próximos desdobramentos na Justiça.
Clima de medo e revolta
A prisão por novos crimes reacendeu o medo e a revolta entre os familiares da vítima. Eles afirmam sentir insegurança ao saber que Jefferson estava solto e continuava praticando delitos. “Tememos por nossas vidas e por outras famílias. Ele não pode continuar livre”, declarou um parente durante o protesto.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais