Vinte nove deputados estaduais divulgam manifesto em repúdio ao deputado Júnior Matuto por palavras ofensivas dirigidas à governadora
Júnior Matuto, em aparte à colega Dani Portela, usou palavras de baixo calão referindo-se à governadora Raquel Lyra
Na tarde desta quarta-feira, Matuto (PSB), em aparte à colega Dani Portela (PSOL), usou palavras de baixo calão referindo-se à governadora Raquel Lyra (PSD) e chegou a afirmar que Pernambuco precisa derrotar “essa mulher“.
Logo após as agressões verbais de Matuto, o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), mandou retirar as ofensas das notas taquigráficas e da ata da Assembleia mas o fato causou grande celeuma na casa pois não foi a primeira vez que o deputado agrediu a governadora na tribuna ou em apartes.
Abaixo o manifesto na íntegra com os nomes dos assinantes.
Manifesto de repúdio
Nós, deputados e deputadas, manifestamos nosso mais veemente repúdio às palavras de baixo calão e indecorosas proferidas pelo deputado Júnior Matuto (PSB) contra a governadora Raquel Lyra, durante a reunião plenária de ontem.
Não é a primeira vez que o referido parlamentar adota postura incompatível com o cargo, recorrendo a ataques que em nada contribuem para o debate democrático. É inadmissível que, no espaço em que a população pernambucana espera equilíbrio, responsabilidade e compromisso com o bem público, presenciemos manifestações marcadas pela falta de decoro e pelo desrespeito à instituição que representamos.
Reafirmamos nossa solidariedade à governadora Raquel Lyra, que tem conduzido Pernambuco com trabalho, seriedade e liderança. Nosso compromisso com a defesa do respeito e da boa política é inegociável.
A democracia se fortalece com diálogo e civilidade. Pernambuco merece representantes à altura de sua história e de seu povo.
Assinam este manifesto:
- Deputada Socorro Pimentel
- Deputado Joãozinho Tenório
- Deputado Luciano Duque
- Deputada Débora Almeida
- Deputado Antônio Moraes
- Deputado João de Nadegi
- Deputado Jeferson Timóteo
- Deputado João Paulo
- Deputado William ?Brígido
- Deputado Henrique Queiroz Filho
- Deputado Jarbas Vasconcelos Filho
- Deputado Romero Sales Filho
- Deputado Claudiano Martins Filho
- Deputado Pastor Adalto
- Deputada Roberta Arraes
- Deputado Gustavo Gouveia
- Deputado Joaquim Lira
- Deputado Wanderson Florêncio
- Deputado Izaías Régis
- Deputado Fabrízio Ferraz
- Deputado Renato Antunes
- Deputado Nino de Enoque
- Deputado Pastor Júnior Tércio
- Deputada Rosa Amorim
- Deputado Pastor Cleiton Collins
- Deputado Aglailson Victor
- Deputado Joel da Harpa
- Deputado Doriel Barros
- Deputado France Hacker
