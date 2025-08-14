fechar
Vinte nove deputados estaduais divulgam manifesto em repúdio ao deputado Júnior Matuto por palavras ofensivas dirigidas à governadora

Júnior Matuto, em aparte à colega Dani Portela, usou palavras de baixo calão referindo-se à governadora Raquel Lyra

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 14/08/2025 às 18:26 | Atualizado em 14/08/2025 às 18:37
Na tarde desta quarta-feira, Matuto (PSB), em aparte à colega Dani Portela (PSOL), usou palavras de baixo calão referindo-se à governadora Raquel Lyra (PSD) e chegou a afirmar que Pernambuco precisa derrotar “essa mulher“.

Logo após as agressões verbais de Matuto, o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), mandou retirar as ofensas das notas taquigráficas e da ata da Assembleia mas o fato causou grande celeuma na casa pois não foi a primeira vez que o deputado agrediu a governadora na tribuna ou em apartes.

Abaixo o manifesto na íntegra com os nomes dos assinantes.

Manifesto de repúdio

Nós, deputados e deputadas, manifestamos nosso mais veemente repúdio às palavras de baixo calão e indecorosas proferidas pelo deputado Júnior Matuto (PSB) contra a governadora Raquel Lyra, durante a reunião plenária de ontem.

Não é a primeira vez que o referido parlamentar adota postura incompatível com o cargo, recorrendo a ataques que em nada contribuem para o debate democrático. É inadmissível que, no espaço em que a população pernambucana espera equilíbrio, responsabilidade e compromisso com o bem público, presenciemos manifestações marcadas pela falta de decoro e pelo desrespeito à instituição que representamos.

Reafirmamos nossa solidariedade à governadora Raquel Lyra, que tem conduzido Pernambuco com trabalho, seriedade e liderança. Nosso compromisso com a defesa do respeito e da boa política é inegociável.

A democracia se fortalece com diálogo e civilidade. Pernambuco merece representantes à altura de sua história e de seu povo.

Assinam este manifesto:

  • Deputada Socorro Pimentel
  • Deputado Joãozinho Tenório
  • Deputado Luciano Duque
  • Deputada Débora Almeida
  • Deputado Antônio Moraes
  • Deputado João de Nadegi
  • Deputado Jeferson Timóteo
  • Deputado João Paulo
  • Deputado William ?Brígido
  • Deputado Henrique Queiroz Filho
  • Deputado Jarbas Vasconcelos Filho
  • Deputado Romero Sales Filho
  • Deputado Claudiano Martins Filho
  • Deputado Pastor Adalto
  • Deputada Roberta Arraes
  • Deputado Gustavo Gouveia
  • Deputado Joaquim Lira
  • Deputado Wanderson Florêncio
  • Deputado Izaías Régis
  • Deputado Fabrízio Ferraz
  • Deputado Renato Antunes
  • Deputado Nino de Enoque
  • Deputado Pastor Júnior Tércio
  • Deputada Rosa Amorim
  • Deputado Pastor Cleiton Collins
  • Deputado Aglailson Victor
  • Deputado Joel da Harpa
  • Deputado Doriel Barros
  • Deputado France Hacker

