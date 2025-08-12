fechar
Blog Dellas | Notícia

Governo cochila e falta de quórum obriga Alepe a adiar votação sobre administrador de Noronha

Embora 31 deputados tivessem registrado presença na Alepe no início da sessão na hora da votação só haviam 25 para registrar o voto

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 12/08/2025 às 22:52
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe)
Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) - JAILTON JR/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

A manhã desta terça-feira começou muito boa para o Governo na Assembleia Legislativa. Depois de três meses de adiamento, por manobras da oposição, a Comissão de Justiça aprovou por unanimidade, após sabatina, o nome do novo administrador do Arquipélago de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira, que teve seu desempenho elogiado por parlamentares do Governo e da Oposição que o inquiriram durante uma hora e meia. O presidente da Comissão, Alberto Feitosa, chegou a brincar com o sabatinado: "acho que foi boa para você esta espera pois aprendeu muito sobre a ilha, Parabens".

Leia Também

Mas ninguém imaginava a surpresa que estava preparada para o período da tarde quando o assunto ia ser sacramentado no plenário - imaginava-se que por unanimidade - como fora na comissão. Poucos oposicionistas apareceram na reunião plenária onde eram necessários 25 votos a favor para que a governadora, enfim, pudesse nomear o novo administrador. A surpresa, porém, não veio da oposição mas da bancada governista. Embora 31 deputados tivessem registrado presença no início da sessão na hora da votação só haviam 25 para registrar o voto. Três eram de oposição: o próprio Feitosa, Dani Portela e Romero Albuquerque. Embora Feitosa e Dani tivessem garantido que votariam a favor, Romero disse que seria contra. Então, mesmo com dois votos de oposição, faltou um voto governista para completar o necessário. O jeito foi adiar para esta quarta-feira.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Os deputados de oposição que faltaram, mesmo tendo votado a favor na comissão, exerceram o seu direito de se opor agora a base não garantir o quórum, foi muito ruim", queixou-se a deputada Débora Almeida. Onde estavam os governistas que, mesmo registrando presença, saíram antes da hora ou os que nem apareceram? Uma fonte do Palácio afirmou a este blog que “alguns estavam em Brasília e outros no interior e não puderam chegar”. Na verdade, pelo menos dois que deixaram o plenário antes da votação – Cleiton Collins e Joel da Harpa – foram para uma solenidade na Arena Pernambuco onde a governadora compareceu à apresentação dos novos policiais militares que vão para as ruas ainda este mês. Joel é militar e Cleiton é esposo da ex-vereadora Michelle Collins, que administra a Arena, e decidiu acompanhá-la no evento. A desculpa para os que estavam fora da cidade foi imprópria pois desde a semana passada já estava acertado que a sabatina seria pela manha e a votação no plenário à tarde.

Como ficam os empréstimos

O episódio levou deputados governistas a alertarem para a votação no plenário dos empréstimos solicitados pela governadora e que se encontram em compasse de espera devido a manobras da oposição.Na próxima terça-feira a Comissão de Justiça deve votar o relatório do deputado Waldemar Borges, do PSB, sobre o 1.o empréstimo no valor de R$ 1.5 bi e é necessário, caso seja aprovado, ir ao plenário onde também são obrigatórios 25 votos a favor.

Novos tempos

Planejar e cobrar a presença dos deputados em plenário é fundamental para o Governo sobretudo no momento em que a governadora vem sendo desafiada por uma oposição presente e organizada apesar de bem menor que a base governista. Se há problemas porque o Governo perdeu o controle das comissões, no momento em que elas se pronunciarem e o assunto chegar ao plenário, são vãs as explicações sobre as faltas pois o que o conta é o voto. A Oposição conseguiu 19 votos para protolocar a CPI da publicidade. Se todos esses deputados estivessem dispostos a uma queda de braço com o Governo, mesmo assim a situação contaria com 30 votos mas como dois do PL que assinaram a CPI são agora governistas o número chega a 32. Com uma vantagem para o Governo: as votações de maior quórum são, em geral, na terça e todos na Alepe sabem disso.

Pergunta que não quer calar: esta quarta-feira a questão de Noronha volta a plenário. Quantos votos o novo administrador terá?

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

CPI na Alepe ainda nem foi instalada e já provoca debates acalorados no plenário
Politica

CPI na Alepe ainda nem foi instalada e já provoca debates acalorados no plenário
Falta de quórum na Alepe adia votação de indicação de Virgílio Oliveira
PERNAMBUCO

Falta de quórum na Alepe adia votação de indicação de Virgílio Oliveira

Compartilhe

Tags