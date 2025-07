Aeroporto de Noronha: depois de dois afundamentos de aeronaves, Estado retoma obras de infraestrutura do terminal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de dois afundamentos sequenciais de aeronaves na pista de pouso do Aeroporto de Fernando de Noronha (batizado de Governador Carlos Wilson) - e de restrições operacionais impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) -, o governo de Pernambuco iniciou uma nova etapa das obras de requalificação da infraestrutura do terminal de passageiros.

Agora, os trabalhos estão concentrados, segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), no pátio de taxiamento e estacionamento de aeronaves. Essa teria sido a área, inclusive, do afundamento das duas aeronaves registrado num intervalo de menos de uma semana.

Segundo a Semobi, a área é essencial para garantir mais segurança, agilidade e eficiência nas operações do terminal. Também será realizada a recuperação da pista de taxiamento Alfa, reforçando a estrutura aeroportuária da ilha. O investimento total é de R$ 60 milhões.

OBRAS ANTERIORES NO AEROPORTO DE NORONHA

Em março deste ano, a gestão da governadora Raquel Lyra concluiu a primeira etapa da requalificação, com a restauração do eixo central da pista de pouso e decolagem. Segundo o Estado, a obra foi inédita no arquipélago, já que nunca havia sido realizada uma intervenção desse porte no local.

Imagem mostra funcionários do Aeroporto de Noronha no local onde a pista cedeu com uma das duas aeronaves - Reprodução

A entrega da nova pista, inclusive, permitiu o retorno de operações com aeronaves a jato, após dois anos de interrupção, ampliando a ligação de Noronha com o continente e impulsionando o turismo, a economia local e a mobilidade da população.

Também segundo o governo de Pernambuco, as obras estão sendo realizadas no período das 17h às 2h da manhã, de forma a minimizar impactos nas operações do aeroporto e na rotina da ilha.

A área do pátio deve ser finalizada entre 30 e 60 dias, com previsão de conclusão em setembro. A expectativa é que toda a obra planejada para a ilha seja finalizada entre março e abril de 2026, incluindo o início da obra do terminal em paralelo.

ANAC APLICA RESTRIÇÕES AO AEROPORTO

Devido aos afundamentos na pista, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aplicou uma nova medida cautelar ao Aeroporto de Fernando de Noronha, restringindo as operações aéreas. A decisão foi comunicada ao operador aeroportuário, às empresas aéreas e ao governo de Pernambuco na sexta-feira (4/7). Em nota, a gestora do aeródromo, Dix Aeroportos, informou que já estava tomando todas as providências necessárias para retomar a operação.

Segundo a Anac, a medida foi tomada com o objetivo primordial de preservar a segurança no local. Ela também surge em resposta à paralisação das obras de recuperação das áreas pavimentadas da infraestrutura do aeroporto e aos últimos casos de afundamento do piso com dois aviões.

Entre as medidas implementadas pela Anac estão o congelamento da quantidade de voos autorizados; a limitação de operações simultâneas entre aeronaves comerciais e da aviação geral durante os horários da aviação regular; e a redução do parâmetro de resistência do pavimento divulgado nas publicações aeronáuticas, como forma de limitar o peso das aeronaves que operam no aeroporto.

EXPLICAÇÃO SOBRE AFUNDAMENTOS

Devido aos afundamentos na pista, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aplicou uma nova medida cautelar ao Aeroporto de Fernando de Noronha, restringindo as operações aéreas - Divulgação

Em entrevista à Rádio Jornal, na semana passada, o novo secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, André Teixeira Filho, tinha garantido que o governo de Pernambuco estava atento aos problemas de infraestrutura do Aeroporto de Fernando de Noronha e que as obras seriam retomadas em breve, como aconteceu.

Ao ser questionado sobre o vexame que o Estado estava passando com os problemas de afundamento de aeronaves, André Teixeira Filho argumentou que, apesar dos problemas, o aeroporto nunca tinha recebido a reforma que recebeu na gestão da governadora Raquel Lyra (PSD).

“Mesmo sendo uma "joia da coroa" de Pernambuco e do Brasil, a Ilha de Fernando de Noronha nunca havia passado por uma reforma de tamanha magnitude em seu aeroporto. Após uma paralisação dos voos a jatos em outubro de 2022, o projeto foi refeito, licitado e os voos de grandes aeronaves retomados no início deste ano. Isso precisa ser destacado”, afirmou.

E pontuou que os recentes afundamentos aconteceram em áreas que ainda não tinham recebido a obra principal. “A parte da pista de pouso e decolagem das aeronaves, que foi finalizada em março e possibilitou a retomada dos voos de grandes aeronaves, está funcionando normalmente e não apresenta problemas. Os incidentes aconteceram nas áreas de baliza e estacionamento, longe da pista principal”, pontuou.

No domingo, 29/6, um avião da GOL atolou após o asfalto ceder quando se preparava para decolar. Uma semana antes, em outra posição no mesmo pátio, uma aeronave da Azul já havia enfrentado problema semelhante, também prestes a decolar. Ambos os episódios levantaram questionamentos sobre a segurança operacional do aeroporto.