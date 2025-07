Trânsito virou problema em Fernando de Noronha

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empresário que tem negócios em Fernando de Noronha, onde vai constantemente, revela que a ilha passou a ter muitos problemas de mobilidade. Com o grande aumento de veículos a BR-363, Rodovia Miguel Arraes, passou a ter muitos engarrafamentos e acidentes. Diz ainda que a redução de voos de jatos determinada pela Anac, depois do afundamento de dois aviões no pátio de estacionamento do aeroporto, tem contribuído para diminuir o número de turistas.

Domingo é dia de gente bonita: Manoela Furtado - Arquivo Pessoal

DOUTOR

O deputado Lula da Fonte concluiu o curso de Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Já começou a estudar para fazer o Exame da OAB.

COMEMORAÇÃO

A Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco comemora o aniversário da sua presidente Sandra Paes Barreto, com “happy hour” às 16h, de quarta-feira no “Famiglia Giuliano.” Em vez de presentes, convidadas devem fazer doações para o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco. É o grande evento social desta semana no Recife.

NO RIOMAR

O grupo D&M inaugura, em outubro, dois restaurantes no RioMar, na área ao lado do “Camarada Camarão”: O italiano ”Osteria Lotti” e o asiático “Miss Koh.”

FASHION

Faz sucesso no Recife a “Cookie Pijamas”, grife paulista que abriu loja no Recife.

O mestre Murilo Guimarães e Ana Cristina, um dos casais mais queridos do Recife - Fernando Machado/Divulgação

CALENDÁRIO

Nossos políticos certamente ignoram o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Muitos já estão basicamente fazendo suas campanhas para 2026.

PREMIAÇÃO

O “Prêmio Ser Humano 2025”, importante premiação do setor de gestão de pessoas no Brasil, será entregue sexta-feira, no auditório do RioMar Trade Center, no Pina. Empresas e profissionais disputam nas categorias Desenvolvimento, Excelência Organizacional, ESG e Personalidade Destaque do Ano.

GASTRONOMIA

O chef Thiago das Chagas, que comanda o “Reteteu” no Recife, retorna das duas últimas semanas na França, em Nantes. Participou do evento de abertura do verão europeu e preparou pratos regionais pernambucanos, que fizeram sucesso. Também fez uma “residência” com o renomado chef Leu Heut. Juntos, exploraram vinícolas, mercados, feiras e ingredientes exclusivos da região.

CURIOSIDADE

O advogado e escritor José Roberto de Castro Neves novo acadêmico da Academia Brasileira de Letras, tem a maior biblioteca shakespeariana do Brasil, com de cinco mil exemplares.

Alice Souza Leão e Isis Santini no The Black Angus - Fernando Machado/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DOMINGO: “O Brasil anda esquisito nos tempos atuais.” (José Paulo Cavalcanti Filho)

O MINISTRO Wolney Queiroz ainda não definiu se será candidato a deputado federal no próximo ano.

OS CHEFS Yuri Machado e Danilo Vieira participam da “Cozinha Fenearte” neste domingo.

O FREI José Roberval Mendes Pereira, Prior Provincial da Província Carmelitana Pernambucana, comanda a programação da Festa de Nossa Senhora do Carmo.

ESTREIA segunda feira na TV Jornal/SBT o programa “No Alvo”, que garante muitas polêmicas. O primeiro será com Pablo Maçal.

O ESCRITÓRIO “Queiroz Galvão Advocacia" inaugura nova unidade no RioMar Trade Center.

DANIEL Paulista, técnico do Sport se chama Daniel Pollo Barion.

FOI APROVADO o Projeto de Lei, que prevê a cassação da carteira de motorista de pessoas que usam o carro para abandonar animais em vias públicas.

ANIVERSARIANTES Carla Arraes, Edílson Pereira Nobre Júnior, Giselle Galvão, Manoel Amorim Neto, Maria do Carmo Ferreira da Costa, Paula Ribeiro, Paulo Barata Farinha, Paulo Roberto Albuquerque, Sebastião Wildes e Verônica Ferrer de Morais.

Coluna de João Alberto no Social 1: o café da manhã do pernambucano.