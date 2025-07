Ramal da Copa terminará com um atraso de 11 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo do Estado publicou edital para a contratação de empresa de engenharia para a conclusão do Ramal da Arena, que deveria estar pronto em 2014, para facilitar o acesso à Arena Pernambuco para os jogos da Copa do Mundo. É um investimento de R$ 18 milhões, para que a obra fique pronta, com um atraso de 11 anos.

Rafael Dubeux, Avelar Loureiro e Gustavo Dubeux em encontro empresarial - Arquivo Pessoal

PRIMEIRA BRONCA

João Campos tem o primeiro problema a resolver como presidente nacional do PSB: o desfile do deputado do partido Júnior Mano, do Ceará, investigado por supostos desvios de emendas parlamentares. Conhecido como bolsonarista, chegou ao partido depois de ter sido expulso do PL.

CELEBRAÇÂO

Com Missas hoje, às 11h, na Igreja das Fronteiras, e às 17h, na Matriz das Graças, o padre Fábio Potiguar comemora os 30 anos de ordenação presbiteral.

AMOR

A atriz Silvia Pfeifer, de 67 anos, que foi casada 40 anos com o empresário Nelson Chamma, de quem está separada desde 2021, revelou que está muito feliz com o novo namorado o advogado Edson Pinto.

Dois hoteleiros de muito sucesso em Porto de Galinhas: Marcos Tiburtius e Massimo Pellitteri - Sheila Wanderley/Divulgação

COLUNISTAS

O prêmio “Colunistas Brasil” anunciou os vencedores da edição deste ano. A “África” foi a "Agência do Ano”, Emerson Braga, da Propeg, o Profissional do Ano e o Banco do Brasil o Anunciante do Ano.

CASOS DE FAMÍLIA

O SBT começa a gravar o novo “Casos de Família”, com Christina Rocha. Os primeiros participantes são pessoas que perderam tudo jogando nas Bets. Estreia será na próxima segunda-feira.

LEMBRANÇA

O saudoso jornalista Geneton Moraes Neto completaria 69 anos hoje. Seus amigos fazem encontro de lembrança, às 10h, no “Sabor do Lira", na Avenida Beira Rio.

Rose Barros, aniversariando neste domingo - Val Santana/Divulgação

TUBARÕES

Faz sucesso no RioMar, a exposição ”Sarks & Cia”. Reúne 25 réplicas de tubarões em tamanho realista e animatrônicos, com movimentos e sons.

ORIGINAIS

A partir de terça-feira, o “YouTube” vai restringir a monetização a conteúdos originais e com esforço humano. Vídeos gerados por IA, sem intervenção criativa ficam bem de fora. A medida busca frear a onda de conteúdos em massa de baixo esforço e valorizar a criatividade, em meio a 500 horas de vídeo ganhos por minuto e mais de 2 bilhões de usuários mensais.

FERIADO

A banda O Disco é a atração do projeto Feriado e Música do RioMar Recife, com show em tributo ao grupo “Roupa Nova” quarta-feira, dia de Nossa Senhora do Carmo.