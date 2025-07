Presidente de Suape no "João Alberto na Jornal"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O entrevistado do programa “João Alberto na Jornal”, hoje, às 19h20, na TV Jornal será Armando Monteiro Bisneto, presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape. Fala da sua juventude no Recife, da trajetória profissional em grandes empresas em Brasília e do desafio que recebeu da governadora Raquel Lyra de comandar uma das mais importantes empresas do estado. Revela alguns dos muitos projetos que vem incrementando especialmente no Porto de Suape, incluindo a importância da chegada do Tecon- 2 e de novas rotas de navios. Também da influência que tem do avô Armando Monteiro e do pai, Armando Monteiro Neto.

Antônio Peçanha, novo CEO do Pernambuco Centro de Convenções, com Camila Bandeira e Lúcio Omena, na Fenearte - Eduardo Trumajan/Divulgação

SEGURANÇA

O consultor Cláudio Sá Leitão e o empresário Jair Konrad se reuniram com a delegada Anelise Sobreira e sua equipe para discutir ações de segurança no bairro da Ilha do Leite.

DEBUTANTE

Valentina Lôbo comemora os 15 anos com recepção esta noite no buffet Recanto dos Sonhos, em Olinda.

GOZAÇÃO

A Federação Cearense de Futebol, fugindo das suas atribuições, publicou nas suas redes sociais, uma gozação com o Sport, afirmando que finalmente o rubro-negro conquistou o tão desejado tetra na "Copa do Nordeste”, fazendo referência as quatro seguidas eliminações na competição. O Sport e a Federação Pernambucana de Futebol ainda não deram uma resposta.

DESTAQUES

Entre os estandes de destaque Fenearte está o de Neda Holanda, que cria peças únicas em cerâmica, todas verdadeiras obras de arte, carregadas de simbologias e significados. Nenhuma é igual à outra. A artesã Patrícia Moura também se destaca nesta 25ª edição com seu trabalho autoral, que une design e sustentabilidade em acessórios feitos a partir de elementos naturais.

Ana Carina Melo, Carol Wanderley e Rapha Torres em encontro no RioMar - Sheila Wanderley/Divulgação

TENDÊNCIAS

Com a temporada de Alta Costura em Paris, foi possível ver algumas tendências. Coque despojado, batom vinho esfumado, blush pink e maquiagens que não destacam do olhar e sim, a boca com um batom chamativo.

TECNOLOGIA

O médico Iran Costa, na abertura do Simpósio Internacional de Uro-Oncologia da Oncologia D'Or, no Recife, chamou atenção sobre o uso da inteligência artificial no rastreamento do câncer de próstata, algo pioneiro.

AÇÃO

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vem recebendo duras críticas na internet, e com toda razão. Ao invés de traçar estratégias com a tributação dos EUA ao Brasil, já que São Paulo é o estado que mais importa dos americanos, está na internet e nas entrevistas repercutindo o assunto apenas do ponto de vista partidário.

Victor Tavares e Renato Cunha, no estúdio da Rádio Jornal - Arquivo Pessoal

HOMENAGEM

Neymar Jr. entrou em campo quinta-feira fazendo uma homenagem especial: usou uma chuteira personalizada com os nomes de seus quatro filhos: Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel.

SOLAR

Tatiana Marques assinou o cerimonial da edição Nordeste da Summit Solar, importante evento de energia limpa.

GERÊNCIA

O caruaruense Lucas Mota de Lima assumiu a gerência executiva da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás Natural.