O custo absurdo do voo entre Recife e Petrolina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O companheiro Fernando Castilho revelou o absurdo: Fez uma pesquisa e descobriu o preço de viagens anteontem. Uma passagem da TAP ida e volta do Recife para Lisboa custava R$ 8.217. Já a viagem entre o Recife e Petrolina, também ida e volta, pela Azul, R$ 8.249. O voo entre Recife e Petrolina dura uma hora e vinte minutos; já o entre o Recife e Lisboa sete horas e meia. Muitos empresários que moram no Recife e têm negócios em Petrolina, têm sido obrigados a fazer o trajeto de carro, especialmente quando vão com familiares ou funcionários, que dura nove horas e quarenta minutos. Resultado, claro, do pouco número de voos entre as duas cidades.

Pierre Lucena recebe no Porto Digital os desembargadores Francisco Bandeira de Melo e Ricardo Paes Barreto - Arquivo Pessoal

IMORTAIS

José Paulo Cavalcanti participou, ao lado de outros acadêmicos de recepção no apartamento de Roberta Machado, dona da Editora Record, em torno de Ana Maria Gonçalves, eleita para a cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras, substituindo o pernambucano Evanildo Bechara. Uma curiosidade na eleição. Pela primeira vez uma escritora índia, Eliane Potiguara, foi votada na ABL, mas teve apenas um voto.

HISTÓRIA

Marcos Lima, que faz um belo trabalho atualmente como revisor e editor, está escrevendo um livro sobre seus 50 anos de jornalismo. Com destaque para o período em que foi repórter do Jornal do Brasil e revisor das colunas de Zózimo Barrozo do Amaral e João Saldanha.

NO SENADO

O professor George Cabral, da Academia Pernambucana de Letras, e a UFPE foram homenageados durante sessão especial do Senado que destacou o bicentenário da Confederação do Equador.

FIQUE EM DIA

A campanha do programa Fique em Dia, da Secretária de Finanças do Recife, com o Conde Só Brega dizendo "não deva nada a ninguém" terá pontos físicos em shopping centers da cidade. A ideia é ajudar os contribuintes que quiserem negociar pendências junto à Prefeitura, com descontos especiais de até 90% nos juros e nas multas.

O ministro Sílvio Costa Filho recebido por Isaac Sidney, presidente Federação Nacional dos Bancos - Arquivo Pessoal

MINISTRA

O presidente Lula nomeou a alagoana Maria Marluce Caldas Bezerra, tia do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, para a vaga de Laurinha Vaz no Superior Tribunal de Justiça.

NO FIG

O Tribunal de Justiça de Pernambuco implantou o “Juizado do Frio”, durante o Festival de Inverno de Garanhuns.

ROBÔ

Pela primeira vez na história, um robô guiado exclusivamente por inteligência artificial realizou uma cirurgia em um ser humano. A operação ocorreu na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e removeu a vesícula biliar.

LANÇAMENTO

Após mais de três anos de hiato, o cantor Justin Bieber surpreendeu os fãs com o lançamento de seu sétimo álbum “Swag” poucas horas após publicar spoiler no Instagram. Ao todo, são 21 músicas.

Rodrigo Colaço e Laka Farias, no Spettus Premium - Gleyson Ramos/Divulgação

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Depois de escalar um grande morro descobrimos apenas que há muitos outros morros a escalar.” (Nelson Mandela)

ONTEM, Milton Coelho Secretário Nacional do Artesanato e do Microempreendedor Individual, Milton Coelho, visitou os estandes do Programa do Artesanato Brasileiro na Fenearte.

CAMILA Queiroz e Kleber Toledo anunciaram que serão papais. Ela está grávida de cinco meses.

BRUNO Lima e Gleyce Fortaleza comemoram o sonho do filho caçula, Henrique, de entrar em campo com um jogador do Sport.

ANA Zoraide Maranhão curte temporada em Foz do Iguaçu.

OS CASAIS Aexalgina e Arimatea Rocha Filho e Aline e Arthur Bitu retornam de viagem ao Canadá.

OS MÉDICOS Lourdes Correa de Araújo e Wilhlen Cândido e Ana Lucila Maranhão comandam mesa a Praça do Piano no Plaza.

ELAINE dos Santos lança hoje na Jaqueira do Recife Antigo o livro “Espírito Criminoso- A Influência da Antropologia Criminal em Pernambuco.”

O ESTANDE da “Mais Búfula” é destaque na Fenearte, que produz queijos de forma artesanal, com um mix de sabores.

ANIVERSARIANTES Alessandra Carneiro Monteiro Arantes, Antônio Jayme da Fonte, Iuri Maia Leite, Jerônimo da Cunha Lima, José Carlos Medeiros, José Mendonça Filho, Maria do Carmo Abreu e Lima, Marlise Nadler, Nilma Ramos, Pedro Pinheiro, Ricardo Uchoa Cavalcanti, Roberto Lins de Oliveira Filho, Romero Glasner, Simone Lima, Tarcísio Meira Lins, Tereza Duere e Verônica Farache.