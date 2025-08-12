Assalto violento a supermercado causa medo em comunidade do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Assalto a supermercado em Roda de Fogo provoca medo na comunidade do Recife

Na tarde desta última segunda-feira, moradores e comerciantes do bairro Roda de Fogo, nos Torrões, Recife, viveram momentos de pânico após uma série de assaltos violentos que atingiram um supermercado e outros estabelecimentos comerciais da região.

Criminosos agem com violência

Um dos bandidos, usando capacete para esconder o rosto, invadiu o supermercado armado e obrigou a operadora de caixa a entregar todo o dinheiro. Uma funcionária foi puxada à força e relatou o comportamento agressivo do suspeito, que intimidou clientes e trabalhadores.

Vítimas relatam agressões

Amanda, uma das vítimas, contou que seu marido teve o celular roubado ao entrar no supermercado e foi empurrado violentamente contra a parede. Moradores da área reclamam da falta de policiamento, o que tem deixado a comunidade vulnerável.

Outros alvos dos criminosos

Após o supermercado, os assaltantes atacaram uma banca de jogos, roubando cerca de 270 reais e o celular da funcionária. Também um depósito de água nas proximidades foi assaltado; a proprietária foi agredida e teve que entregar cerca de 320 reais. Um idoso de 64 anos, presente no local, foi empurrado e ameaçado, relatando muito medo.

Comunidade pede mais segurança

Diante da onda de crimes, moradores e comerciantes vivem em constante preocupação e pedem ações mais efetivas da polícia para conter a insegurança crescente em Roda de Fogo.