fechar
Vídeos | Notícia

Assalto violento a supermercado causa medo em comunidade do Recife

Criminosos armados invadiram supermercado e outros comércios em Roda de Fogo; moradores relatam agressões e pedem reforço policial

Por TV Jornal Publicado em 12/08/2025 às 10:39
onda de assaltos gera pânico entre comerciantes de Roda de Fogo no Recife: relatos detalham a agressividade dos criminosos
onda de assaltos gera pânico entre comerciantes de Roda de Fogo no Recife: relatos detalham a agressividade dos criminosos - TV Jornal

Assalto a supermercado em Roda de Fogo provoca medo na comunidade do Recife

Na tarde desta última segunda-feira, moradores e comerciantes do bairro Roda de Fogo, nos Torrões, Recife, viveram momentos de pânico após uma série de assaltos violentos que atingiram um supermercado e outros estabelecimentos comerciais da região.

Criminosos agem com violência

Um dos bandidos, usando capacete para esconder o rosto, invadiu o supermercado armado e obrigou a operadora de caixa a entregar todo o dinheiro. Uma funcionária foi puxada à força e relatou o comportamento agressivo do suspeito, que intimidou clientes e trabalhadores.

Vítimas relatam agressões

Amanda, uma das vítimas, contou que seu marido teve o celular roubado ao entrar no supermercado e foi empurrado violentamente contra a parede. Moradores da área reclamam da falta de policiamento, o que tem deixado a comunidade vulnerável.

Outros alvos dos criminosos

Após o supermercado, os assaltantes atacaram uma banca de jogos, roubando cerca de 270 reais e o celular da funcionária. Também um depósito de água nas proximidades foi assaltado; a proprietária foi agredida e teve que entregar cerca de 320 reais. Um idoso de 64 anos, presente no local, foi empurrado e ameaçado, relatando muito medo.

Comunidade pede mais segurança

Diante da onda de crimes, moradores e comerciantes vivem em constante preocupação e pedem ações mais efetivas da polícia para conter a insegurança crescente em Roda de Fogo.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Mulher escapa de tentativa de assalto em frente a condomínio no bairro do Cordeiro
Tentativa de assalto

Mulher escapa de tentativa de assalto em frente a condomínio no bairro do Cordeiro
Assaltante de cara limpa rouba padaria em Santo Aleixo e aumenta medo na comunidade
ASSALTOS

Assaltante de cara limpa rouba padaria em Santo Aleixo e aumenta medo na comunidade

Compartilhe

Tags