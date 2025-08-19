Segurança é agredido durante tentativa de assalto no Grande Recife

Um segurança de 56 anos ficou seriamente ferido durante uma tentativa de assalto. Seu braço direito estava inchado e suas mãos estavam enfaixadas após terem sido atingidas por golpes de faca.

Ele chegou a perder uma de suas sandálias durante o ocorrido.

O crime aconteceu por volta de 1h15 da madrugada sobre o viaduto de Joana Bezerra. A vítima havia acabado de sair do trabalho em Casa Amarela e seguia para o bairro de São José quando foi atacado pelos assaltantes.

Suspeito detido



Apesar de inicialmente conseguir escapar com a bicicleta da vítima, o assaltante foi alcançado e detido.

Policiais da Paisana e uma equipe do PPRV, que estavam de plantão na ponte, conseguiram capturar o suspeito.

O suspeito, identificado como Eric Lucas Cicero Leite, de 21 anos, estava portando uma faca peixeira que foi apreendida.

De acordo com a polícia, Leite confessou o crime e revelou que estava consumindo drogas nas proximidades da estação de Joana Bezerra com outras duas pessoas antes do incidente.

Segundo suspeito está foragido



Eric Lucas optou por permanecer em silêncio após ser conduzido para o IML, onde foi autuado em flagrante por tentativa de roubo. Um cúmplice do crime está foragido.