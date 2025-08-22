fechar
Vídeos | Notícia

Mulher briga com suspeito e acaba se livrando de ser assaltada

Mulher reage a tentativa de assalto, entrando em luta com criminosos numa rua movimentada nas Graças. Espectadores alertam sobre a insegurança local

Por TV Jornal Publicado em 22/08/2025 às 12:59
Vídeos da câmera de segurança que flagrou o ato
Vídeos da câmera de segurança que flagrou o ato - TV Jornal

Uma mulher foi vítima de assalto, no bairro das Graças.

Nas imagens, ela aparece caminhando pela calçada da Rua Gervásio Fioravanti, quando, uma dupla na moto aparece.

O piloto para, o garupa desce e ataca a mulher com um empurrão. Ela reage e os dois caem e entram em luta corporal.

A briga é na pista e, em pouco tempo, o suspeito desiste do roubo. O comparsa volta, o garupa monta de volta na motocicleta e os dois fogem do local.

Transeuntes preferem locais movimentados

Alana e Wagner, que também trabalham na mesma área, procuram sair da empresa em horários movimentados. Segundo eles, o risco de serem assaltados é menor. 

"Se tiverem dois, três, a gente já fica, de certa forma, um pouco mais seguro, né?", diz Wagner.

"Quando tem muita gente, fica mais fácil de avisar, ó, fulano, cuidado com a bolsa, os dois, sabe?", completa Alana.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Mesmo com protestos, SDS não revela número de roubos de motos em Pernambuco
SEM TRANSPARÊNCIA

Mesmo com protestos, SDS não revela número de roubos de motos em Pernambuco
Repórter tem celular roubado antes de entrar ao vivo no 'Balanço Geral'
Susto

Repórter tem celular roubado antes de entrar ao vivo no 'Balanço Geral'

Compartilhe

Tags