Mulher briga com suspeito e acaba se livrando de ser assaltada

Uma mulher foi vítima de assalto, no bairro das Graças.

Nas imagens, ela aparece caminhando pela calçada da Rua Gervásio Fioravanti, quando, uma dupla na moto aparece.

O piloto para, o garupa desce e ataca a mulher com um empurrão. Ela reage e os dois caem e entram em luta corporal.

A briga é na pista e, em pouco tempo, o suspeito desiste do roubo. O comparsa volta, o garupa monta de volta na motocicleta e os dois fogem do local.

Transeuntes preferem locais movimentados

Alana e Wagner, que também trabalham na mesma área, procuram sair da empresa em horários movimentados. Segundo eles, o risco de serem assaltados é menor.

"Se tiverem dois, três, a gente já fica, de certa forma, um pouco mais seguro, né?", diz Wagner.

"Quando tem muita gente, fica mais fácil de avisar, ó, fulano, cuidado com a bolsa, os dois, sabe?", completa Alana.