Mulher briga com suspeito e acaba se livrando de ser assaltada
Mulher reage a tentativa de assalto, entrando em luta com criminosos numa rua movimentada nas Graças. Espectadores alertam sobre a insegurança local
Uma mulher foi vítima de assalto, no bairro das Graças.
Nas imagens, ela aparece caminhando pela calçada da Rua Gervásio Fioravanti, quando, uma dupla na moto aparece.
O piloto para, o garupa desce e ataca a mulher com um empurrão. Ela reage e os dois caem e entram em luta corporal.
A briga é na pista e, em pouco tempo, o suspeito desiste do roubo. O comparsa volta, o garupa monta de volta na motocicleta e os dois fogem do local.
Transeuntes preferem locais movimentados
Alana e Wagner, que também trabalham na mesma área, procuram sair da empresa em horários movimentados. Segundo eles, o risco de serem assaltados é menor.
"Se tiverem dois, três, a gente já fica, de certa forma, um pouco mais seguro, né?", diz Wagner.
"Quando tem muita gente, fica mais fácil de avisar, ó, fulano, cuidado com a bolsa, os dois, sabe?", completa Alana.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais