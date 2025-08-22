fechar
Vídeos | Notícia

Homem foragido suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos a sítios é preso

Foragido e membro de quadrilha é preso em Abreu e Lima; Policiais do 17º Batalhão apreendem armas e equipamentos usados em roubos a sítios rurais

Por TV Jornal Publicado em 22/08/2025 às 16:46
Prisão de Foragido que Integrou Quadrilha Aterrorizando Sítios em Abreu e Lima: Explosiva Ação da Polícia Revela Armamentos e Coletes Balísticos
Prisão de Foragido que Integrou Quadrilha Aterrorizando Sítios em Abreu e Lima: Explosiva Ação da Polícia Revela Armamentos e Coletes Balísticos - TV Jornal

Um homem de 30 anos foi preso no bairro do Desterro, em Abreu e Lima, suspeito de integrar uma quadrilha responsável por invadir e roubar sítios na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou enganar os agentes do 17º Batalhão apresentando a identidade do irmão, mas acabou identificado como foragido do sistema penitenciário.

De acordo com as investigações, o homem ocupava posição de destaque no grupo criminoso e era responsável por guardar os materiais roubados para posterior revenda.

Apreensões

Após a prisão, o suspeito levou os policiais até um barraco onde eram armazenados itens usados nas ações do grupo. No local, foram apreendidos:

  • Uma espingarda calibre 12;
  • Munições;
  • Alicates;
  • Coletes balísticos;
  • Luvas e toucas;
  • Equipamentos de som e televisores.

Os coletes balísticos apreendidos chamaram a atenção por serem diferentes dos utilizados pelas forças de segurança. Menores e semelhantes aos modelos vendidos por empresas de caça, eles indicam o nível de organização da quadrilha.

Investigações

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e prender os demais integrantes do grupo.

Informações repassadas à corporação apontam a existência de pelo menos seis pessoas envolvidas nas ações criminosas.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Mesmo com protestos, SDS não revela número de roubos de motos em Pernambuco
SEM TRANSPARÊNCIA

Mesmo com protestos, SDS não revela número de roubos de motos em Pernambuco
Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima
Investigação Criminal

Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima

Compartilhe

Tags