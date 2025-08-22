Homem foragido suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos a sítios é preso

Um homem de 30 anos foi preso no bairro do Desterro, em Abreu e Lima, suspeito de integrar uma quadrilha responsável por invadir e roubar sítios na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou enganar os agentes do 17º Batalhão apresentando a identidade do irmão, mas acabou identificado como foragido do sistema penitenciário.

De acordo com as investigações, o homem ocupava posição de destaque no grupo criminoso e era responsável por guardar os materiais roubados para posterior revenda.

Apreensões

Após a prisão, o suspeito levou os policiais até um barraco onde eram armazenados itens usados nas ações do grupo. No local, foram apreendidos:

Uma espingarda calibre 12;

Munições;

Alicates;

Coletes balísticos;

Luvas e toucas;

Equipamentos de som e televisores.

Os coletes balísticos apreendidos chamaram a atenção por serem diferentes dos utilizados pelas forças de segurança. Menores e semelhantes aos modelos vendidos por empresas de caça, eles indicam o nível de organização da quadrilha.

Investigações

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e prender os demais integrantes do grupo.

Informações repassadas à corporação apontam a existência de pelo menos seis pessoas envolvidas nas ações criminosas.