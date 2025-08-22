Homem foragido suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos a sítios é preso
Foragido e membro de quadrilha é preso em Abreu e Lima; Policiais do 17º Batalhão apreendem armas e equipamentos usados em roubos a sítios rurais
Um homem de 30 anos foi preso no bairro do Desterro, em Abreu e Lima, suspeito de integrar uma quadrilha responsável por invadir e roubar sítios na Região Metropolitana do Recife.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou enganar os agentes do 17º Batalhão apresentando a identidade do irmão, mas acabou identificado como foragido do sistema penitenciário.
De acordo com as investigações, o homem ocupava posição de destaque no grupo criminoso e era responsável por guardar os materiais roubados para posterior revenda.
Apreensões
Após a prisão, o suspeito levou os policiais até um barraco onde eram armazenados itens usados nas ações do grupo. No local, foram apreendidos:
- Uma espingarda calibre 12;
- Munições;
- Alicates;
- Coletes balísticos;
- Luvas e toucas;
- Equipamentos de som e televisores.
Os coletes balísticos apreendidos chamaram a atenção por serem diferentes dos utilizados pelas forças de segurança. Menores e semelhantes aos modelos vendidos por empresas de caça, eles indicam o nível de organização da quadrilha.
Investigações
A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar e prender os demais integrantes do grupo.
Informações repassadas à corporação apontam a existência de pelo menos seis pessoas envolvidas nas ações criminosas.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.