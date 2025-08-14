Polícia analisa imagens que podem inocentar suspeito de homicídio em Abreu e Lima

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jovem de 24 anos foi preso após testemunhos, mas defesa aponta álibi registrado por câmeras de segurança

Crime em Abreu e Lima Levanta Dúvidas Sobre Prisão de Suspeito

Na madrugada do último domingo, um homicídio chamou a atenção dos moradores de Abreu e Lima. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem armado atirou contra dois ocupantes de um carro. Uma das vítimas morreu no local, enquanto a outra permanece internada.

Suspeito Identificado, Família Contesta

A polícia iniciou rapidamente as investigações e, com base em depoimentos de testemunhas, identificou um suspeito: um agente de pátio de 24 anos, que trabalha em um posto de combustíveis. No entanto, familiares do jovem afirmam que ele é inocente e que há provas que confirmam isso.

Imagens Podem Comprovar Inocência

A defesa do acusado, representada pelo advogado Dr. Josivaldo Júnior, apresentou imagens de câmeras de segurança do posto onde o jovem trabalha, localizado no município de Itapissuma. Segundo o advogado, as gravações mostram que o suspeito estava no trabalho no exato momento em que o crime aconteceu em Abreu e Lima.

“O local de trabalho dele possui câmeras que mostram claramente sua presença durante o horário do crime. A polícia, ao invadir sua casa, não encontrou arma, nem qualquer item ilícito. Apenas procuraram uma camisa branca. Não se pode prender alguém sem uma investigação completa”, afirmou o advogado.

Família Clama por Justiça

A mãe do acusado também falou sobre o sofrimento da família e fez um apelo emocionado por justiça.

“Meu filho é inocente. Ele estava trabalhando quando tudo aconteceu. Quem vai responder se algo acontecer com ele na cadeia? Queremos justiça, queremos que encontrem o verdadeiro culpado”, declarou, com a voz embargada.

Polícia Avalia Novas Provas

A Polícia Civil confirmou o recebimento das imagens entregues pela família e informou que uma perícia será feita para verificar a autenticidade das gravações e o horário registrado. O caso pode tomar um novo rumo com a análise dessas evidências.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais