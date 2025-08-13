fechar
Homem é morto enquanto dormia na calçada no Grande Recife

Homem é assassinado enquanto dormia na calçada na Madalena. A região conta com várias câmeras de segurança e a polícia investiga o caso

Por TV Jornal Publicado em 13/08/2025 às 12:36
Local onde ocorreu o crime
Local onde ocorreu o crime - TV Jornal

Um homem, aparentemente descansando sob a sombra de uma árvore, foi brutalmente atacado e morto em plena luz do dia. Aconteceu na Rua Pessoa de Melo, na Madalena.

Como ocorreu

Testemunhas relataram que a vítima estava dormindo quando o agressor se aproximou. O crime foi capturado por uma câmera de segurança próxima.

Nas imagens é possível ver o momento em que o suspeito identifica a vítima, se esconde atrás de um veículo, pega um barrote de madeira e se aproxima para iniciar o ataque.

O suspeito desferiu ao menos três golpes na cabeça do homem indefeso, segundo relatos. Sem hesitação, o assassino largou o barrote nas proximidades e fugiu correndo.

Ambulâncias do SAMU foram acionadas, mas ao chegar ao local, constataram que a vítima havia falecido.

Relato de testemunha

Um transeunte que presenciou o ataque contou o que viu: "No início da tarde, um rapaz encostou aqui, deitou pra dormir, mais tarde, apareceu outro homem que olhou em volta, se aproximou e em seguida escutamos barulhos." conta a testemunha.

"Quando saímos para ver o que acontecia, o agressor fugiu e a vítima estava no chão, sangrando bastante". Ele relatou que não houve discussões antes do ataque.

Investigações

A região conta com várias câmeras de segurança e o local do crime, especificamente, está cercado por diversos comércios e condomínios.

A polícia está analisando estas gravações na tentativa de identificar o agressor e o motivo por trás do crime.

O homem falecido ainda não foi identificado. O Instituto Médico Legal do Recife está cuidando da situação e a polícia continua com as investigações.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

