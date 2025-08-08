Homem invade residência em Olinda e acaba ferido durante confronto; caso está sob investigação
Agressão ocorre após invasão motivada por disputa conjugal; polícia investiga a situação enquanto vítimas e defesa afirmam legítima defesa
Imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas apontam que um homem identificado como Cristiano invadiu uma residência em busca da ex-companheira e do atual namorado dela.
As imagens mostram Cristiano chegando ao local em uma moto, portando um objeto que aparenta ser um facão. Ele investiu contra as grades de proteção da casa, conseguindo invadir o imóvel.
A atual companheira do homem residente e ele próprio conseguiram escapar pela parte dos fundos da residência ao perceberem a invasão.
Depredação e confronto físico
Testemunhas relatam que, após a fuga do casal, Cristiano iniciou uma série de atos de depredação dentro da residência, registro que foi capturado em vídeo.
Posteriormente, ao encontrar Diego — atual companheiro da ex-companheira — Cristiano teria iniciado uma agressão física.
Na sequência, Diego desarmou o suspeito e efetuou um golpe de faca que feriu Cristiano, que foi encaminhado ao Hospital da Restauração para atendimento médico.
Acompanhamento do caso pelas autoridades
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está responsável pela apuração do caso. O casal vítima da invasão contratou um advogado para acompanhar as investigações e prestar informações às autoridades.
Em entrevista, o advogado de defesa destacou que Diego agiu em legítima defesa diante da agressão sofrida. Segundo ele, "se ele tivesse uma intenção direta de matar, ele dava uma, duas, três, quatro, cinco, mas foi só uma. Acabou a lesão, a injusta agressão, ele parou. Demonstra claramente a legítima defesa“.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.
