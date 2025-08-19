fechar
Árvore de 15 metros desaba sobre residência no Recife e deixa adolescente preso nos escombros

Morador de 16 anos foi resgatado com ajuda de vizinhos e não sofreu ferimentos; Defesa Civil foi acionada

19/08/2025
Um pé de sapoti de aproximadamente 15 metros de altura caiu sobre uma residência no Recife e destruiu parte do imóvel, atingindo o quarto e a sala. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (data não informada).

No momento da queda, apenas um adolescente de 16 anos estava dentro da casa. Ele ficou preso nos escombros, mas conseguiu sair sem ferimentos com o auxílio de vizinhos que correram para socorrê-lo.

Entrevista com o proprietário

O proprietário, identificado como Luiz, estava no trabalho quando soube do ocorrido. Segundo ele, a esposa, a filha e a neta de três anos já estavam na rua no momento do acidente.

O morador acredita que a queda da árvore tenha sido provocada pela reforma do muro de um prédio vizinho, que pode ter comprometido as raízes da planta, presente no local há mais de 40 anos.

“Nos dez anos em que moro aqui, nunca houve risco de queda. A árvore estava firme. Só depois que derrubaram o muro é que ela ficou fragilizada”, relatou o dono da casa.

A comunidade em ação

Testemunhas relataram o susto. “Eu estava sentada na frente de casa quando escutei um estrondo, parecia água desabando. Ao olhar, vi a árvore caída sobre a residência e corremos imediatamente para ajudar”, contou uma vizinha.

Uma equipe da Defesa Civil do Recife foi acionada, avaliou os danos estruturais e orientou a família sobre as medidas de segurança.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

