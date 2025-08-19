Polícia conlui inquérito sobre o assassinato do casal em Santa Cruz do Capibaribe

Um homem acusado de ser o mentor e executor de um duplo homicídio havia planejado o crime com antecedência.

De acordo com as investigações, ele pediu demissão do emprego no dia anterior e, na manhã da sexta-feira, iniciou a escavação de uma cova que seria utilizada para ocultar os corpos.

O crime

A vítima foi atraída para a própria residência sob o pretexto de ajudar a consertar um celular. Ao entrar no local, foi rendida pelo suspeito.

A namorada da vítima, que também estava na casa, acabou sendo atacada e morta em seguida. O crime ocorreu por volta das 18h30, com uso de uma faca.

Os corpos permaneceram na residência até a madrugada. Em seguida, o suspeito colocou em prática o plano de transporte até uma escola abandonada, a fim de evitar que fossem descobertos.

Segundo a polícia, as vítimas foram enroladas em lençóis e mantas. Um dos corpos foi levado em uma carroça de construção e o outro transportado na motocicleta do casal.

A motivação

Durante a ação criminosa, o autor mencionou uma suposta dívida de R$ 1 mil como justificativa para o ataque.

No entanto, testemunhas não confirmaram a existência dessa dívida. Para os investigadores, além da alegação financeira, o crime pode ter sido motivado por rancor e raiva pessoal.