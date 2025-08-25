fechar
Celebridades | Notícia

Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem sexo do bebê durante aniversário de casamento

À espera do primeiro filho, eles realizaram nesta segunda-feira (25) um chá revelação intimista para descobrir juntos o sexo do bebê

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/08/2025 às 13:15 | Atualizado em 25/08/2025 às 13:35
Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilharam momento em que descobriram o sexo do bebê
Camila Queiroz e Klebber Toledo compartilharam momento em que descobriram o sexo do bebê - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo vive um dos momentos mais marcantes da relação.

À espera do primeiro filho, eles realizaram nesta segunda-feira (25) um chá revelação intimista para descobrir juntos o sexo do bebê.

A ocasião foi escolhida a dedo: o mesmo dia em que celebraram os sete anos de casamento.

Celebração dupla com direito a surpresa

Diferente de muitas revelações grandiosas que envolvem festas e convidados, os dois optaram por algo reservado, feito apenas para eles.

Leia Também

A descoberta veio através de um bolo com recheio colorido, que guardava o segredo tão esperado. A escolha pela intimidade reforça o desejo de Camila e Klebber de viver esse momento de forma única e pessoal.

Em suas redes sociais, Camila compartilhou palavras emocionadas, acompanhadas do vídeo que revelou que o casal está à espera de uma menina.

“Hoje comemoramos 7 anos de casados e não há forma melhor de celebrar do que compartilhar o dia em que descobrimos o sexo do nosso grande amor. Sempre sonhamos e soubemos que seria você…”.

 

Leia também

Polícia conlui inquérito sobre o assassinato do casal em Santa Cruz do Capibaribe
Crime Premeditado

Polícia conlui inquérito sobre o assassinato do casal em Santa Cruz do Capibaribe
Simpatia com açúcar para o amor voltar rápido
SIMPATIAS

Simpatia com açúcar para o amor voltar rápido

Compartilhe

Tags