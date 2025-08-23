Blogueirinha lamenta "mal-entendido" com Paola Carosella após vídeos apagados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciadora se pronuncia nas redes sociais e chef comenta repercussão envolvendo sua filha adolescente após entrevista no programa.

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Blogueirinha se manifestou na tarde de sexta-feira, 22, sobre o desentendimento que teve com a chef Paola Carosella.

O posicionamento ocorreu após a exclusão de todos os vídeos e cortes da participação de Paola no programa De Frente Com Blogueirinha, tanto do perfil da chef quanto da influenciadora.

Em seu desabafo publicado no X, antigo Twitter, Blogueirinha destacou o respeito e a admiração que sente pela chef e lamentou que seus stories tenham sido interpretados de forma equivocada, gerando repercussão negativa.

“Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chef Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foram levados para outro lugar, sendo interpretados de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio. É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar que não me pertence e nem nunca pertenceu. Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido”, escreveu.

Entenda o caso

A repercussão do episódio teve relação com comentários sobre a filha adolescente de Paola, que não possui contas próprias nas redes sociais e apenas acompanha conteúdos pelo perfil da mãe.

Durante a entrevista, Paola mencionou que presenteou a filha com um walkman e citou Billie Eilish, Chappell Roan, Doechi e Reneé Rapp como seus artistas favoritos. Discussões entre usuários do X levantaram especulações sobre a orientação da adolescente, que teriam sido endossadas nos stories da influenciadora, agora removidos.

Paola também se posicionou em suas redes sociais, reforçando o cuidado com a filha e mencionando episódios recentes de denúncia de abuso infantil nas redes, como o vídeo de Felca.

Entre seus comentários, a chef questionou seguidores sobre a exposição de filhos e citou o influenciador Hytalo Santos, preso recentemente por suspeita de exploração de crianças.

A entrevista completa de Paola ao programa De Frente Com Blogueirinha, exibida ao vivo em 18 de agosto pelo canal da influenciadora no YouTube, permanece disponível e soma 597 mil visualizações.