Blogueirinha lamenta "mal-entendido" com Paola Carosella após vídeos apagados
Influenciadora se pronuncia nas redes sociais e chef comenta repercussão envolvendo sua filha adolescente após entrevista no programa.
A influenciadora Blogueirinha se manifestou na tarde de sexta-feira, 22, sobre o desentendimento que teve com a chef Paola Carosella.
O posicionamento ocorreu após a exclusão de todos os vídeos e cortes da participação de Paola no programa De Frente Com Blogueirinha, tanto do perfil da chef quanto da influenciadora.
Em seu desabafo publicado no X, antigo Twitter, Blogueirinha destacou o respeito e a admiração que sente pela chef e lamentou que seus stories tenham sido interpretados de forma equivocada, gerando repercussão negativa.
“Gostaria de reafirmar meu respeito e admiração pela chef Paola Carosella e por tudo que ela representa. Infelizmente, os stories que fiz nas minhas redes foram levados para outro lugar, sendo interpretados de maneira totalmente equivocada, gerando especulações e repercussões gravíssimas ao meu respeito que jamais admitirei em silêncio. É ultrajante, lamentável e sujo que isso tenha ido para esse lugar que não me pertence e nem nunca pertenceu. Meu trabalho tem a intenção de entreter, nunca de magoar. Lamento que esse mal-entendido tenha acontecido”, escreveu.
Entenda o caso
A repercussão do episódio teve relação com comentários sobre a filha adolescente de Paola, que não possui contas próprias nas redes sociais e apenas acompanha conteúdos pelo perfil da mãe.
Durante a entrevista, Paola mencionou que presenteou a filha com um walkman e citou Billie Eilish, Chappell Roan, Doechi e Reneé Rapp como seus artistas favoritos. Discussões entre usuários do X levantaram especulações sobre a orientação da adolescente, que teriam sido endossadas nos stories da influenciadora, agora removidos.
Paola também se posicionou em suas redes sociais, reforçando o cuidado com a filha e mencionando episódios recentes de denúncia de abuso infantil nas redes, como o vídeo de Felca.
Entre seus comentários, a chef questionou seguidores sobre a exposição de filhos e citou o influenciador Hytalo Santos, preso recentemente por suspeita de exploração de crianças.
A entrevista completa de Paola ao programa De Frente Com Blogueirinha, exibida ao vivo em 18 de agosto pelo canal da influenciadora no YouTube, permanece disponível e soma 597 mil visualizações.