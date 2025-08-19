fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia com açúcar para o amor voltar rápido

Você está desejando trazer aquela pessoa amada de volta? A simpatia com açúcar pode ser uma grande aliada nessa tarefa. Faça em casa e aproveite!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 19/08/2025 às 8:53 | Atualizado em 19/08/2025 às 8:54
Imagem ilustrativa do açúcar!
Imagem ilustrativa do açúcar! - Reprodução/ iStock

A doçura do amor, quando se vai, deixa um amargo no peito. E em momentos assim, muitas pessoas buscam na tradição e na crença a força para reverter a situação.

A simpatia do açúcar para o amor voltar rápido é uma das mais conhecidas e procuradas.

Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual poderoso para você testar em casa. Veja agora!

Simpatia com açúcar

Segundo o portal AstroCentro, esse é um dos melhores rituais para fazer o amor voltar.

Materiais:

  • 1 prato;
  • Água;
  • 2 colheres de açúcar;
  • Papel branco.

Como fazer?

Em um prato, coloque água e 2 colheres de açúcar. Escreva em um papel branco seu nome e o nome da pessoa amada.

Dobre e coloque dentro do prato. Deixe em um lugar que só você saiba por 2 dias.

Depois, coloque a água em um copo e pense na briga de vocês.

Continue pensando no motivo do fim e vá até um lugar tranquilo, despeje a água no chão, dizendo as seguintes palavras:

"Devagar o chão vai ficando docinho; da mesma maneira, meu amor vai esquecer os desentendimentos e voltará correndo para mim, com muito carinho".

Jogue o papel no lixo. O prato e o copo podem ser usados como de costume.

