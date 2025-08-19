Simpatia com açúcar para o amor voltar rápido
Você está desejando trazer aquela pessoa amada de volta? A simpatia com açúcar pode ser uma grande aliada nessa tarefa. Faça em casa e aproveite!
A doçura do amor, quando se vai, deixa um amargo no peito. E em momentos assim, muitas pessoas buscam na tradição e na crença a força para reverter a situação.
A simpatia do açúcar para o amor voltar rápido é uma das mais conhecidas e procuradas.
Nesta matéria, vamos apresentar o passo a passo desse ritual poderoso para você testar em casa. Veja agora!
Simpatia com açúcar
Segundo o portal AstroCentro, esse é um dos melhores rituais para fazer o amor voltar.
Materiais:
- 1 prato;
- Água;
- 2 colheres de açúcar;
- Papel branco.
Como fazer?
Em um prato, coloque água e 2 colheres de açúcar. Escreva em um papel branco seu nome e o nome da pessoa amada.
Dobre e coloque dentro do prato. Deixe em um lugar que só você saiba por 2 dias.
Depois, coloque a água em um copo e pense na briga de vocês.
Continue pensando no motivo do fim e vá até um lugar tranquilo, despeje a água no chão, dizendo as seguintes palavras:
"Devagar o chão vai ficando docinho; da mesma maneira, meu amor vai esquecer os desentendimentos e voltará correndo para mim, com muito carinho".
Jogue o papel no lixo. O prato e o copo podem ser usados como de costume.