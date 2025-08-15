fechar
Simpatia forte para esquecer amor não correspondido

Está sofrendo com amor e já não sabe mais o que fazer? Separamos uma simpatia perfeita para ajudar a superar o amor não correspondido!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 15/08/2025 às 9:44
Imagem ilustrativa de um amor não correspondido!
Imagem ilustrativa de um amor não correspondido! - Reprodução/ iStock

Lidar com a dor de um amor não correspondido é um dos sentimentos mais difíceis de se enfrentar.

A esperança de que a outra pessoa mude de ideia pode se tornar um ciclo vicioso de sofrimento, impedindo que você siga em frente.

Nesses momentos, a busca por uma simpatia se torna uma forma de encontrar forças para se libertar dessa paixão e abrir o coração para novas possibilidades.

A seguir, vamos apresentar um ritual simples e forte para esquecer o amor não correspondido. Veja agora!

Simpatia poderosa para esquecer alguém

Reprodução/ iStock
Materiais:

  • 1 caneta vermelha;
  • 2 litros de água;
  • 1 vasilha;
  • 13 pedrinhas de sal grosso.

Como fazer?

Com a caneta vermelha, escreva o nome de quem deseja esquecer na sola dos seus pés e na palma das suas mãos.

Coloque 2 litros de água (fervida e já morna) em uma vasilha e junte as 13 pedrinhas de sal grosso.

Vá até o banheiro, sente no vaso sanitário ou num banquinho e, com a ajuda de uma esponja, esfregue o preparado nas mãos e nos pés, apagando o que escreveu.

Reze 7 Salve-Rainhas, pedindo para Santa Rita de Cássia lhe ajudar a tirar essa paixão da cabeça.

