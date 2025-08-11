fechar
Simpatias | Notícia

Simpatia poderosa para Peixes ganhar muito dinheiro!

Márcia Sensitiva ensina um ritual poderoso e simples para as pessoas nativas do signo de Peixes ganhar dinheiro. Saiba como fazer!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 11/08/2025 às 9:29
Imagem ilustrativa do signo de Peixes!
Imagem ilustrativa do signo de Peixes! - Reprodução/ iStock

Clique aqui e escute a matéria

A energia de Peixes é fluida, intuitiva e profundamente conectada ao universo.

Regidos por Netuno, o planeta da intuição e dos sonhos, os piscianos têm uma capacidade natural de manifestar seus desejos.

Para aqueles do signo de Peixes que buscam atrair mais prosperidade e estabilidade financeira, existe uma simpatia poderosa que se alinha perfeitamente com a sua essência.

A seguir, vamos apresentar como fazer esse ritual em poucos passos. Veja agora!

Simpatia poderosa para Peixes

Segundo o portal UOL, esse é o melhor ritual para Peixes ganhar dinheiro.

Reprodução/ iStock
Imagem ilustrativa do signo de Peixes! - Reprodução/ iStock

Materiais:

  • 1 vaso de orquídea branca;
  • Papel branco;
  • Lápis.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como fazer?

Primeiro, escreva no papel branco, a lápis, o seu pedido de prosperidade e de muito dinheiro.

Feito isso, pegue o vaso de orquídea branca e deixe na natureza com o papel com seus pedidos dobrado embaixo.

Ore para Nossa Senhora da Conceição, sua santa de devoção.

Vale lembrar que o recomendado é fazer essa simpatia no primeiro sábado do mês, no horário de sua preferência.

HORÓSCOPO DE AGOSTO

Leia também

Dinheiro em Dobro para o Signo de Câncer: Conquiste mais prosperidade com essa simpatia poderosa
SIMPATIAS

Dinheiro em Dobro para o Signo de Câncer: Conquiste mais prosperidade com essa simpatia poderosa
Chuva de Dinheiro para Touro: Faça essa simpatia para atrair prosperidade financeira!
SIMPATIAS

Chuva de Dinheiro para Touro: Faça essa simpatia para atrair prosperidade financeira!

Compartilhe

Tags