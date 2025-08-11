Simpatia poderosa para Peixes ganhar muito dinheiro!
Márcia Sensitiva ensina um ritual poderoso e simples para as pessoas nativas do signo de Peixes ganhar dinheiro. Saiba como fazer!
A energia de Peixes é fluida, intuitiva e profundamente conectada ao universo.
Regidos por Netuno, o planeta da intuição e dos sonhos, os piscianos têm uma capacidade natural de manifestar seus desejos.
Para aqueles do signo de Peixes que buscam atrair mais prosperidade e estabilidade financeira, existe uma simpatia poderosa que se alinha perfeitamente com a sua essência.
A seguir, vamos apresentar como fazer esse ritual em poucos passos. Veja agora!
Simpatia poderosa para Peixes
Segundo o portal UOL, esse é o melhor ritual para Peixes ganhar dinheiro.
Materiais:
- 1 vaso de orquídea branca;
- Papel branco;
- Lápis.
Como fazer?
Primeiro, escreva no papel branco, a lápis, o seu pedido de prosperidade e de muito dinheiro.
Feito isso, pegue o vaso de orquídea branca e deixe na natureza com o papel com seus pedidos dobrado embaixo.
Ore para Nossa Senhora da Conceição, sua santa de devoção.
Vale lembrar que o recomendado é fazer essa simpatia no primeiro sábado do mês, no horário de sua preferência.
