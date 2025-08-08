3 simpatias para não faltar dinheiro em 2025
Existem algumas simpatias que são ideias para quem deseja atrair mais dinheiro na vida. Separamos uma listinha com as três melhores para você testar!
Clique aqui e escute a matéria
Neste ano de 2025, existem muitas pessoas que estão querendo garantir um bom dinheiro.
Pensando nisso, separamos três simpatias poderosas que podem ser grandes aliadas nesse processo.
Teste em casa e aproveite!
Simpatias para ganhar dinheiro
Segundo o portal Terra, esses são os melhores rituais para conquistar mais dinheiro em 2025:
1. Simpatia do Mel
Materiais:
- Moeda de 1 real;
- Xícara de chá;
- Guardanapo;
- Mel.
Como fazer?
Em uma noite de Lua Nova, pegue uma moeda de 1 real e coloque dentro de uma xícara de chá, cobrindo a moeda com mel.
Feito isso, tampe o ritual com o guardanapo e deixe a simpatia sobre a luz da lua por uma noite.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No outro dia, pegue a xícara com o conteúdo e enterre em uma roseira bem florida, mentalizando as vibrações positivas para não faltar dinheiro.
2. Simpatia do Arroz
Materiais:
- Arroz;
- Sete folhas de louro;
- Carvão;
- Pote.
Como fazer?
Durante uma noite de Lua Nova, junte em um recipiente um punhado de arroz cru, sete folhas de louro e um pedaço de carvão.
- Veja também: 3 simpatias para atrair um novo amor
Deixe o ritual sobre a luz da lua por uma noite. Na manhã seguinte, vire de costas para a porta da sua casa, e jogue a mistura fora, sempre mentalizando a prosperidade financeira.
3. Simpatia das 3 moedas
Materiais:
- 3 moedas;
- Vaso com flor;
- Vela amarela;
- Pires.
Como fazer?
Para finalizar, enterre 3 moedas de qualquer valor em um vaso florido e, ao lado desse vaso, acenda a vela amarela sobre o pires.
Deixe a vela queimar por inteiro para não faltar dinheiro. Quando ela terminar, faça uma oração da sua preferência, mentalizando seus desejos financeiros.
Por fim, jogue os restos da vela no lixo e lave o pires para utilizar normalmente.