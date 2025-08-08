fechar
Simpatias | Notícia

3 simpatias para não faltar dinheiro em 2025

Existem algumas simpatias que são ideias para quem deseja atrair mais dinheiro na vida. Separamos uma listinha com as três melhores para você testar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/08/2025 às 8:25
Imagem ilustrativa de um cofrinho!
Imagem ilustrativa de um cofrinho! - Reprodução/ iStock

Neste ano de 2025, existem muitas pessoas que estão querendo garantir um bom dinheiro.

Pensando nisso, separamos três simpatias poderosas que podem ser grandes aliadas nesse processo.

Teste em casa e aproveite!

Simpatias para ganhar dinheiro

Segundo o portal Terra, esses são os melhores rituais para conquistar mais dinheiro em 2025:

1. Simpatia do Mel

Materiais:

  • Moeda de 1 real;
  • Xícara de chá;
  • Guardanapo;
  • Mel.

Como fazer?

Em uma noite de Lua Nova, pegue uma moeda de 1 real e coloque dentro de uma xícara de chá, cobrindo a moeda com mel.

Feito isso, tampe o ritual com o guardanapo e deixe a simpatia sobre a luz da lua por uma noite.

No outro dia, pegue a xícara com o conteúdo e enterre em uma roseira bem florida, mentalizando as vibrações positivas para não faltar dinheiro.

2. Simpatia do Arroz

Materiais:

  • Arroz;
  • Sete folhas de louro;
  • Carvão;
  • Pote.

Como fazer?

Durante uma noite de Lua Nova, junte em um recipiente um punhado de arroz cru, sete folhas de louro e um pedaço de carvão.

Deixe o ritual sobre a luz da lua por uma noite. Na manhã seguinte, vire de costas para a porta da sua casa, e jogue a mistura fora, sempre mentalizando a prosperidade financeira.

3. Simpatia das 3 moedas

Materiais:

  • 3 moedas;
  • Vaso com flor;
  • Vela amarela;
  • Pires.

Como fazer?

Para finalizar, enterre 3 moedas de qualquer valor em um vaso florido e, ao lado desse vaso, acenda a vela amarela sobre o pires.

Deixe a vela queimar por inteiro para não faltar dinheiro. Quando ela terminar, faça uma oração da sua preferência, mentalizando seus desejos financeiros.

Por fim, jogue os restos da vela no lixo e lave o pires para utilizar normalmente.

