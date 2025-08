Simpatia do Pé Esquerdo: Faça esse ritual simples para amarrar a pessoa amada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem nunca se sentiu inseguro em um relacionamento ou desejou que a pessoa amada se apaixonasse de vez?

A busca por soluções para problemas do coração é bastante frequente e, entre as diversas práticas populares, a simpatia se destaca como um ritual simples e acessível.

Nesta matéria, vamos apresentar a simpatia do pé esquerdo, perfeita para amarrar alguém. Veja agora!

Simpatia do Pé Esquerdo

Imagem ilustrativa de pés! - Reprodução/ iStock

Segundo o portal UOL, primeiro é necessário tomar um banho para limpar todas as energias do corpo.

Feito isso, vista uma roupa confortável, de preferência branca, que atrai positividade, ou nas cores ligadas ao amor, como vermelho, rosa ou lilás.

Vá para um local mais isolado, para que você se concentre 100% no ritual.

Com uma caneta, escreva o nome da pessoa amada três vezes no pé esquerdo, próximo ao calcanhar.

Em seguida, pise firme com ele no chão para enraizar e diga as seguintes palavras:

"De baixo do meu pé esquerdo te amarro e te mantenho em nome do amor e com o poder das 13 almas benditas. Que meu desejo se realize e em menos de um dia você reconheça seu amor e sentimentos por mim e me procure para que assim se manifeste. Dessa forma viveremos juntos para sempre! Enquanto não vier, a força, o apetite, a felicidade e o sono não te acharão. Que assim seja!".

Vale lembrar que, seja para reacender a paixão, para conquistar um novo amor ou para fortalecer o que já existe, a simpatia do pé esquerdo é um ritual que, de tão simples, carrega a força da crença e da intenção.