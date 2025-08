3 simpatias antigas que dão certo no amor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está sonhando em viver um amor bonito em agosto? Aproveite os primeiros dias do mês para fazer essas simpatias poderosas.

Existem alguns rituais simples que são ótimos aliados para conquistar aquela pessoa amada.

Nesta matéria, vamos apresentar como fazer essas simpatias. Veja agora e aproveite!

Simpatias que dão certo no amor

De acordo com o portal Terra, essas são as melhores simpatias para conquistar o amor:

Imagem ilustrativa de uma vela! - Reprodução/ iStock

1. Simpatia do papel

Para começar, passe um batom vermelho vibrante nos lábios, priorizando o tom mais forte que tiver.

Em seguida, escreva o nome completo da pessoa amada em um papel. Logo após, beije o papel, deixando a marca dos lábios.

Quando fizer isso, queime o papel com o fogo de uma vela, mentalizando o desejo de transformar o contatinho em namoro.

Após terminar de queimar, a simpatia estará concluída.

2. Simpatia com caneta vermelha

Primeiro, escreva no papel o nome do amigo que deseja conquistar com caneta vermelha.

Depois, recorte o papel em formato de coração, garantindo que ambos os nomes estejam dentro dele. Agora, pinte o coração com o lápis vermelho.

Para finalizar, dobre o coração em três partes e queime. Coloque as cinzas em um vaso com flores e cuide dele, pedindo para o amor florescer junto.

3. Simpatia com água fervente

Comece escrevendo o nome completo do seu amor em um papel branco e dobre em quatro partes.

Em seguida, coloque o papel dentro de uma panela com água fervente enquanto repete: "(Nome da pessoa), assim como esta água está fervendo, sua cabeça também vai ferver, e você só pensará em mim e virá me procurar". Repita essa frase três vezes.

Após isso, despeje a água na pia com cuidado e jogue o papel no lixo. A panela pode ser usada normalmente após ser lavada.