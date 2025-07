Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Quando está conhecendo romanticamente uma pessoa especial, é natural sentir uma ansiedade e buscar respostas.

Nesta matéria, vamos apresentar uma simpatia poderosa para você saber se tem futuro com a pessoa amada.

Separe os materiais, faça o ritual e prepare o coração!

Simpatia para ver se tem futuro com o ficante

De acordo com o João Bidu, apenas seis materiais são necessários para fazer o ritual:

Imagem ilustrativa de um coração! - Reprodução/ iStock

1 copo com água;



2 colheres de açúcar;



1 papel branco sem linhas;



1 prato;



1 caneta vermelha;



1 prato raso branco.

Como fazer a simpatia?

Primeiro, escreva o seu nome e o nome do ficante no papel, um em cima do outro. Dobre o papel ao meio e coloque no fundo do prato.

Em seguida, misture o açúcar na água e despeje com cuidado sobre o papel.

Quando fizer esse processo, mentalize a relação de vocês e repita: "Se for doce como o açúcar, que floresça. Se for ilusão, que a água leve para longe".

Veja também: Simpatia simples para ter mais felicidade no casamento

Deixe o prato em um local calmo por 24 horas.

Quando passar o tempo, observe: se a água estiver clara e o papel intacto, é sinal de que pode haver futuro. Se estiver turva ou o papel desmanchar ou rasgar, talvez seja hora de repensar.

Para finalizar, descarte tudo no lixo e lave o prato para utilizar normalmente.