Faça essa simpatia com vela e receba proteção e clareza nos próximos dias

Feita com fé e intenção, essa simpatia simples e fácil com vela pode iluminar seu caminho, afastar dúvidas e trazer proteção espiritual.

Quando a mente está confusa e o coração pede uma direção, a espiritualidade pode agir por meio de gestos simples.

A simpatia com vela é um desses rituais poderosos que trazem proteção e clareza para momentos de decisão.

Simbolizando luz e fé, as velas são elementos espirituais que se conectam com o plano superior. Usar esse recurso com respeito e intenção verdadeira pode abrir caminhos e afastar más influências.

Como fazer a simpatia com vela para proteção e clareza

Para realizar essa simpatia, você vai precisar de:

1 vela branca

1 copo com água

1 prato branco

1 folha de papel e caneta

Escreva no papel aquilo que está te tirando a paz ou gerando dúvidas. Dobre o papel, coloque sob o prato e acenda a vela branca sobre ele, ao lado do copo com água. Enquanto a vela queima, faça uma oração de sua fé pedindo proteção e clareza.

Cuidados ao realizar a simpatia

Nunca deixe a vela acesa sem supervisão. Faça a simpatia em um local seguro e tranquilo, preferencialmente à noite. Após a vela terminar de queimar, jogue a água fora, rasgue o papel e descarte tudo, mentalizando que seus pedidos foram ouvidos.

Quando fazer essa simpatia

Essa simpatia pode ser feita sempre que você sentir necessidade de proteção ou estiver em dúvida sobre alguma situação. Ela é ideal para momentos de decisão, início de ciclos ou quando precisar se sentir mais forte e centrado.

Com fé e intenção, a simpatia com vela se torna um canal de conexão com o universo, ajudando a restaurar a paz interior e abrir caminhos de luz.

