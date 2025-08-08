fechar
Simpatias |

Simpatias da manhã para começar o dia com sorte e proteção

Aprenda rituais simples para fazer logo ao acordar e atrair boas energias, afastar negatividade e abrir caminhos para um dia mais leve.

Por Beatriz Paixão Publicado em 08/08/2025 às 7:38
Ritual da sorte.
Ritual da sorte. - Reprodução/iStock

Clique aqui e escute a matéria

Começar o dia com boas vibrações faz toda a diferença. As simpatias da manhã são formas simples de alinhar sua energia logo cedo e garantir mais sorte, proteção e disposição para enfrentar os desafios.

Ao incluir pequenos rituais na rotina matinal, você cria um escudo contra a negatividade e se conecta com a prosperidade.

Com alguns minutos e a intenção certa, é possível transformar o dia inteiro.

1. Simpatia do copo com água e sal

Encha um copo com água e coloque uma colher de sal grosso. Segure-o com as duas mãos e mentalize que toda energia negativa será afastada. Beba apenas um gole e jogue o restante na pia. Esse ritual limpa e protege seu campo energético.

 

 

2. Simpatia da moeda para atrair dinheiro

Logo pela manhã, coloque uma moeda dourada no bolso direito e diga mentalmente: “A prosperidade caminha comigo”. Carregue a moeda durante o dia para atrair oportunidades financeiras.

3. Banho energizante com ervas

Prepare um banho com alecrim e hortelã. Jogue a infusão do pescoço para baixo após o banho comum. Essas ervas renovam a energia e trazem disposição para o dia.

4. Oração da gratidão

Antes de sair de casa, feche os olhos e agradeça por três coisas que já tem. A gratidão abre caminhos e atrai mais motivos para agradecer.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Dicas para potencializar as simpatias da manhã

  • Faça os rituais com calma e intenção positiva.
  • Evite começar o dia reclamando ou com pensamentos negativos.
  • Combine simpatias de proteção com as de prosperidade para equilibrar energias.

Essas simpatias matinais não exigem muito tempo, mas geram grande impacto no seu dia. Ao praticá-las, você atrai sorte, afasta más influências e garante mais equilíbrio emocional.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025

Leia também

Ritual da lua: simpatias poderosas para começar um novo ciclo
SIMPATIA

Ritual da lua: simpatias poderosas para começar um novo ciclo
Simpatia para desbloquear novas oportunidades profissionais em 2025
SIMPATIAS

Simpatia para desbloquear novas oportunidades profissionais em 2025

Compartilhe

Tags