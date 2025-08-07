3 simpatias para atrair um novo amor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Existem alguns rituais poderosos que são perfeitos para as pessoas que desejam atrair um amor intenso. Veja agora os melhores para fazer!

A esperança de encontrar um novo amor em 2025 ainda está presente no coração de muitas pessoas.

Se você está em busca de um relacionamento, chegou ao lugar certo!

Nesta matéria, vamos apresentar as melhores simpatias para atrair o romance. Veja agora!

Simpatias para atrair amor

Segundo a GZH, esses são os melhores rituais para encontrar o amor:

1. Para atrair o par ideal

Imagem ilustrativa de um coração! - Reprodução/ iStock

Materiais:

2 incensos de canela;



2 velas brancas;



1 pires;



Grãos de arroz cru.

Como fazer?

Antes de qualquer coisa, vale lembrar que essa simpatia deve ser feita em uma noite de Lua Cheia.

Comece acendendo os incensos de canela e as velas brancas no pires. Em seguida, acrescente alguns grãos de arroz cru na simpatia.

Por fim, reze ao seu anjo da guarda com bastante fé e peça que ele te ajude a achar o(a) parceiro(a) ideal.

2. Para encontrar o companheiro certo

Imagem ilustrativa de um coração! - Reprodução/ iStock

Materiais:

1 copo novo;



Água;



3 pitadas de sal;



1 rosa vermelha.

Como fazer?

Em uma sexta-feira de Lua Nova, pegue um copo novo, encha com água, adicione o sal e a rosa vermelha.

No terceiro dia, retire toda a mandinga e despeje em um recipiente com água morna.

Logo após, despeje o preparado no seu corpo.

3. Para encontrar um amor

Imagem ilustrativa de um coração! - Reprodução/ iStock

Materiais:

Pétalas de rosas;



Banheira com água morna;



Velas.

Como fazer?

Comece acendendo algumas velas ao redor da banheira para criar um ambiente tranquilo.

Coloque as pétalas na banheira, entre e relaxe, permitindo que as energias amorosas das rosas envolvam você.

Enquanto estiver no banho, visualize um encontro com um(a) parceiro(a) amoroso(a) compatível.

Após o banho, deixe as pétalas secarem naturalmente e depois jogue em um jardim ou vaso.